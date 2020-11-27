Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG’li teröristler tarafından kontrol noktasına bomba yüklü araçlı düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Resulayn ilçe kırsalında, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye Milli Ordusu birliklerinin bulunduğu kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yerel güvenlik güçleri, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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