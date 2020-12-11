Resulayn şehitleri, memleketlerine uğurlandı/ Ek fotoğraflar

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Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart" dedi.
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin belirtisi olabilir”
Cilt kanserinin erken tanısının ben takibiyle mümkün olabileceğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, dünyada tüm kanserler içinde en yaygın görülen cilt kanserinin, iyileşmeyen yaralar, yeni oluşan benler veya mevcut benlerde oluşan değişikliklerle kendini gösterebildiğini dile getirdi. Farklı türdeki cilt kanserleri için ana tedavi yönteminin cerrahi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Erken evrede belirlenen cilt kanserlerinde cerrahi tedavi yöntemi ile tamamen iyileşme oranı oldukça yüksektir” dedi.
Vaka artışı yüzde 100 Antalya’da, sahiller turist ve köpeklere kaldı
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Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - BİR hafta önceye göre vaka oranlarının iki katına çıktığı ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 71'inin...
Tedbirleri hiçe sayıp, otelde eğlence yapan 12 kişiye 60 bin TL...
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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek otelde eğlence yapan 12 kişiye, toplam 59 bin 400 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube...