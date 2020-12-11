Resulayn şehitleri, memleketlerine uğurlandı/ Ek fotoğraflar

Cilt kanserinin erken tanısının ben takibiyle mümkün olabileceğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, dünyada tüm kanserler içinde en yaygın görülen cilt kanserinin, iyileşmeyen yaralar, yeni oluşan benler veya mevcut benlerde oluşan değişikliklerle kendini gösterebildiğini dile getirdi. Farklı türdeki cilt kanserleri için ana tedavi yönteminin cerrahi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Erken evrede belirlenen cilt kanserlerinde cerrahi tedavi yöntemi ile tamamen iyileşme oranı oldukça yüksektir” dedi.