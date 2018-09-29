Resul Dindar’dan sonbaharda yeni şarkı

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Sanatçı Resul Dindar, yeni bir aşk şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

‘Yangın Yeri’ isimli yeni teklisi tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Söylediği her tarzda iz bırakan ve Karadeniz müziğinde kadife sesiyle bilinen. Çıkardığı Türk Sanat Müziği albümü ‘Aşk-ı Meşk’ ile en iyi proje ödüllerini alan sanatçı Resul Dindar, bu kez de bir aşk şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Rd Müzik etiketiyle çıkan yeni tekli ‘Yangın Yeri’, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Dindar’ın gelecek konserlerinde, TV programlarında ve radyo yayınlarında seslendirmesi beklenen şarkı. Sözleriyle ve duygusuyla sonbaharın hüzünlü temasında, aşk acısına vurgu yapıyor.