Restore edilen tarihi Zincirli Cami, ibadete açıldı

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ANKARA’da restorasyonu tamamlanan tarihi Zincirli Cami, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.



Ulus ilçesinde bulunan ve 17’nci yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen Ankara Zincirli Camii’nin 2 yıl süren restorasyonu tamamlandı. Caminin yeniden ibadete açılması sebebiyle tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Bakan Ersoy, Zincirli Camisi tarihi bir cami olduğunu belirterek, “17’nci yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin ediliyor. Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılmış. Zincirli Camisi’ne daha öncesinde 1937 yılında yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çok detaylı bir bakım yaptırılmış. O zamandan bu zamana kadar Zincirli Camisi basit bakımlarla günümüze ulaşmış. 2020 Aralık’ta imzalanan bir protokolle Zincirli Cami için tekrar restorasyon çalışmalarına karar verilip başlatılıyor. 2 yıllık bir sürede tamamlanıyor. Zincirli Cami’nin dış cephesinde çok ciddi bir temizlik ve bakım yapıldıktan sonra içeride daha önceden yapılmış yanlış restorasyon çalışmalarına rastlanarak temizleniyor. İçerisindeki kalem ve ahşap işçilikleriyle öne çıkan bir cami. Bugün açılış bize kısmet oldu” dedi.



‘5 BİN 500’DEN FAZLA BİNANIN RESTORASYONU YAPILDI’



Son 20 yılda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çok yoğun çalıştığını söyleyen Ersoy, “5 bin 500’den fazla binanın restorasyonu, bakımı ve onarımı yapıldı. Daha önceki dönemlerle kıyaslandığında 46 tane olan restore edilmiş bina sayısı, son 20 yılda 5 bin 500’ü geçmiş durumda. Bu bir rekor. İnşallah bu azim ve istekle daha da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız sadece Türkiye ile sınırlı değil. Yurt dışında Osmanlı ecdadından kalan vakıf mallarının restorasyonu konusunda da çok çaba gösteriliyor” diye konuştu.



Bakan Ersoy, konuşmasının ardından ibadete açılan tarihi caminin önünde beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.