Restore edilen tarihi bina yandı

Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA’da daha önce sahibi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi bina yanarak küle döndü.

Yangın, saat 23.50 sıralarında Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokaktaki tarihi binada meydana geldi. Bir süre önce sahibi tarafından restore edilen 2 katlı binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürüldü. Ev küle dönerken, maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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