Restoranlar açıldı, Adanalılar kebaba akın etti

Gülşah ÖZGEN- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da kontrollü normalleşme ile birlikte vatandaşlar kebappçıların yolunu tuttu. İlk müşterilerini salona alan kaburgacı Yaşar Usta, bugünü ucuna maskeler bağladığı rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak kutladı. Adanalılar ve şehir dışından gelen çok sayıda kişi ise burada sıcak kebap yemenin keyfini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Adana’da kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. 07.00- 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek işletmelerden Yüreğir ilçesindeki Kaburgacı Yaşar Usta’da koronavirüs önlemleri kapsamında salona giren müşteriler, sıcak kebabın tadına vardı. Uzun süredir paket servis ile kebap yiyenler, masalar arası 2 metre mesafe, çeşitli noktalara konulan dezenfektanlar, ateş ölçümü ve maske gibi önlemlerle kebap yemenin keyfini yaşadı. Bölgede uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bugünü ucuna maskeler bağladığı rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak kutladı.

‘SABAH SAAT 06.00’DA ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER OLDU’

Yerinde karar dönemiyle birlikte açılmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Yaşar Aydın, “Sabah saat 06.00’da buraya geldim, müşteri bekliyordu. Ankara’dan, İzmir’den, Kahramanmaraş’tan, Mersin’den gelmişler. Gelen herkesin yüzü gülüyor, bizim yüzümüz gülüyor. Herkes çok mutlu. Koronavirüs nedeniyle paket servis yapıyorduk, evlerinde yiyorlardı. Soğuk soğuk tadı olmaz. Şimdi zevkle yiyorlar, gözlerinin içi gülüyor. Tüm tedbirlere uyuyoruz. Bin 500 kişi kapasitemiz var ama yüzde 50 oranda müşteri alıyoruz. Masalar arası 2-3 metre arasında mesafe bırakıyoruz. Kapalı olmaktansa 100 kişi ağırlayacağımızı 50 kişi ağırlarız” dedi.

MÜŞTERİLER SICAK YEMEKTEN MUTLU

Ceyhan ilçesinden kebap yemeye gelen Duran Şahin, “Aylardır açılmalarını bekliyorduk. Gelir gelmez sıcak sıcak kebap yedim” dedi. Pozantı ilçesinden ailesi ile birlikte gelen Zeynep Yazga “Çok güzel, çok beğendik. Paket servisten bıkmıştık. Eve gelen paketleri soğuk bir şekilde yemektense artık sıcağı sıcağına yemek daha tadında oluyor” diye konuştu.

Ankara’dan ilk kez Adana’ya gelip kebap yiyen Kubilay Yiğit Ercan ise böyle bir lezzeti yemekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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