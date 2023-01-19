Restorana çevirdikleri gecekonduda ‘sahte içki’ servisi yapanlara operasyon

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Murat BEKMEZCİ- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, ürettikleri sahte içkileri restorana çevirdikleri gecekonduda müşterilere servis eden 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından; Altındağ ilçesinde bulunan metruk bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda; ürettikleri sahte içkileri, restorana çevirdikleri gecekonduda müşterilere servis ettiği tespit edilen S.A. ve Y.T., gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 500 litre ve 100 şişe sahte içki ele geçirildi. (DHA)

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