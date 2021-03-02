Restoran ve kafelerde ‘normalleşme’ hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Bu kapsamda, restoran ve kafeler, çok yüksek riskli iller dışında, sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. İşletme sahipleri ise, normalleşme hazırlıklarına başladı.

Vatandaşın kısıtlamalarla ilgili merak ettiği sorular dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından İstanbul’da yüzde 50 kapasite ile açılacak olan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler de bugün ilk müşterilerini almak için hazırlıklarına devam ediyor. Alışveriş merkezleri içerisindeki kafelerin işleyişi hakkında bilgi veren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Kafe ve restoranlar için Sağlık Bakanlığı’nın daha önce yayınladığı rehberler vardı. O kurallar tekrar geçerli duruma geldi. 19.00-21.00 arası gel al şeklinde hizmet verecekler. Alışveriş merkezi içerisinde bulunanlar da, yönetimin izni doğrultusunda bunu yapabilecekler. 21.00-00.00 saatleri arasında da paket servis devam edecekler” dedi.

ESKİ KURALLAR DEVAM EDİYOR; MESAFE VE TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER ÖN PLANDA

Sağlık Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı kuralların aynen devam ettiğine dikkat çeken Isıgöllü, “Alışveriş merkezlerinin giriş kapılarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor. Dolayısıyla bunun için işletmelere girerken tekrar yapılmasına gerek yok ama bağımsız caddelerdeki restoranlarda HES kodu ve ateş ölçme uygulaması yapılacak. Masalar arası her yönden 1,5 metre mesafe bırakılarak belirleniyor. Masalarda, masa boyutuna göre karşılıklı ya da çapraz oturulması gerekiyor. 70 santimden küçük masalarda mutlaka çapraz oturuluyor. Her masada dezenfektan bulunması gerekiyor. Çatal kaşık, tuz biber gibi şeyler paket halinde veriliyor. Bu şartlar sağlandıktan sonra restoranın kapasitesi belirleniyor ve sayının üstünde kimsenin alınmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE CUMARTESİ HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

İstanbul için hafta sonu kısıtlamasının sadece Pazar gününe indirilmesiyle, cumartesi günleri alışveriş merkezlerinde hareketlilik beklendiğine değinen Isıgöllü, “Alışveriş merkezleri aynı zamanda ülkemizde sosyalleşme alanları. Yeme içme ve kafelerde oturma olmadığı zaman ciddi anlamda ziyaretçi sayılarını da etkiliyor. Bunun kontrollü bir şekilde yapılabiliyor olması büyük bir avantaj sağlıyor, iyi bir geri dönüş olacak. Cumartesi günleri de açık olması çok önemli. Cumartesi günleri bir hareketlenme bekliyoruz. Hazırlıklar tamam” dedi.

İŞLETMELER HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

İşletmeci Mehmet Ali Sarı da, hazırlıklarının hala devam ettiğine dikkat çekerek, “Böyle bir kararın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Daha öncesinde paket servis şeklinde çalışıyorduk. Birçok çalışanımız da çalışamıyordu. Bir kısım çalışanımız bu süre içerisinde işlerine dönecek. Tedariklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Daha önce paket servise göre ayarlıydık. Biz 2 gün içerisinde bütün hazırlıklarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hafta sonu muhtemelen tam kadro çalışacağız” diye konuştu.