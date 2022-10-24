Restoran sahibini bacaklarından vurdu

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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde İ.Ö., gittiği restoranda husumetli olduğu iş yeri sahibi Recep U.’yu tabancayla bacaklarından vurdu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana geldi. Restoran sahibi Recep U. ile iş yerine gelen husumetli olduğu İ.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., tabancasını çekip Recep U.’yu bacaklarından vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Recep U., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan İ.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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