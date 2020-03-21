Bu zorlu günlerin ne kadar devam edeceğini kimse bilmiyor, lakin önümüzdeki on, on beş günde toplumsal yalıtım ve kişisel mesafeyi korumanın çok önemli olduğunu iyi biliyoruz.

İş yerleri açıkken toplumsal yalıtım ve kişisel mesafeyi korumanın çok da mümkün olamayacağı ayan beyan ortadadır. Neticede insanlar iş yerlerinde ya birlikte çalışıyorlar ya müşteri ile temas halindeler veyahut da hiçbir şey olmasa iş yerlerine gidip gelebilmek için toplu taşım kullanmak, insanlar ile burun buruna, nefes nefese yolculuk yapmak zorundalar.

Zaten işler de durmuş durumda, insanlar panik halinde evlerinden çıkmaya korkuyorlar bu durumda insanlar arasında yalıtımı sağlamak için resmi tatil ilan etmekten daha uygun ne olabilir?

Biz zaten ülke olarak bayramda, seyranda 10 – 12 günlük resmi tatil ilanlarına alışığız bu seferde 15 günlük bir resmi tatil ilanı kimseye anormal gelmez. Üstelik bu tatili diğer resmi tatillerden ya da hafta tatillerinden indirerek yaparsanız yıl bazında çalışma günü sayısını azaltmamış, ülke ekonomisine yıllık bazda ek bir yük getirmemiş de olursunuz. Bu tedbir hem istihdamı ve hem de işvereni koruyacaktır.

Hiç bir şey yapılmasa dahi 15 Gün resmi tatil 120 saatlik işgücü kaybı demektir tatil sonrası mesai saatlerine birer ikişer saat ücretsiz çalışma eklenirse dört, beş ayda hadi bilemedin altı ayda vazgeçilen işgücü zamanı geri kazanılır. Bu yöntem işverene de işçiye de ekonomik bir zarar vermez hem üretim ve hem de istihdam korunmuş olur.

Bu şekilde bir toplumsal yalıtım sağlanamaz ise muhtemelen salgın hem daha fazla yayılacak ve hem de daha uzun sürecektir. Böyle bir kontrolsüz durumun hem insanlarımıza ve hem de ekonomimize çok daha ağır bir darbe vuracağı kesindir.

Biz Çin’e ve hatta İtalya’ya göre daha avantajlıyız neden mi? Çünkü ne olacağını, neler yaşanacağını ve ne yapılınca ne sonuç alınacağını onların deneyimlerine bakarak anlayabiliyoruz. Onların yaptıkları yanlışları yapmama ve doğruları yapma imkanımız var, bu bu salgın ile mücadele etmede bizim için çok büyük bir avantajdır.

Salgının ilk başladığı günlerde söylenen “sahip olduğumuz genlerimiz bizi bu salgından korur” ya da “bizim halkımız temizdir, taharet yapıp, abdest alıyorlar bu salgından etkilenmeyiz” gibi söylemlerin boş olduğu bugün anlaşılmıştır. Salgının nasıl yayıldığının matematik modeli açık ve net olarak ortadadır.

Radikal tedbirler alınıp, hızlı hareket edilmediği takdirde bu salgının hem insanlara ve hem de ekonomilere çok büyük zarar vereceği, kaosa izin verilirse ortaya bir yıkım çıkacağı da kesindir. Akılcı ve bilimsel tedbirler hızla alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

Mesela AVM’lerin hala niye kapatılmadığı anlaşılamamaktadır, zaten mağazalara gelen giden yok, mağazayı kapatarak beklemek, açık tutup boş boş beklemekten çok daha az zarar yazacaktır. Kafeler, kahvehaneler kapatıldı tamam peki pastahaneler niye açık? Çok mu lazım pasta, börek, çörek? İnsanlar burada toplaşıp, yiyip içmiyorlar mı?

Diğer yandan siz bir takım iş yerlerini resmi olarak kapatıyorsunuz, peki bu kapatmanın ekonomik yükünü niye sadece iş yeri sahipleri ile çalışanların üzerinde bırakıyorsunuz? Ortada bir mücbir sebep varsa bunun yükünü adil ve hakkaniyete uygun olarak paylaşmak, paylaştırmak gerekmez mi?

İş yeri devlet tarafından kapatılan esnaf doğal olarak kendini korumak için hemen işçi çıkaracaktır peki işinden olan bu insanlar ev kirasını, kredi borcunu, elektrik, su, gaz parasını nasıl ödeyecek? Bu insanlar işsiz, gelirsiz kalınca ne yiyip içecek, taş tahta mı kemirecek?

Bu salgın ve bu salgının ekonomik sosyal etkileri öyle pansuman tedaviler ile geçiştirilemez, ekonomiyi yönetenlerin ekranlara çıkıp gülücükler saçarak çok iyi gidiyoruz, yüzde bilmem kaç büyüyeceğiz, işler tıkırında söylemine de kimse inanmaz. Milletimizin beklediği akılcı ve etkili çözümlerdir, elbette ortaya bir yük de çıkacak lakin devlet bu yükü hakkaniyete uygun bir şekilde dağıtmalı ki sosyal gerilimler ortaya çıkmasın. Malum atalarımız biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar demiştir.