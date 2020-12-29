Resmi rezervler Kasım’da aylık yüzde 2.2 azaldı

Resmi rezerv varlıkları, Kasım’da aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 82.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 0.7 artarak 41.1 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6.1 artarak 27.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 22.3 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları da faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın 63.4 milyar dolar olan, yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin 27.6 milyar doları da bir ay vadeliydi.

Koşula bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de aylık bazda yüzde 4.6 artarak 40.4 milyar dolara yükseldi.