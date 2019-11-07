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Yazarlar Resmen salgın bu: 20 yılda 40 bin intihar!
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Resmen salgın bu: 20 yılda 40 bin intihar!

Nuri Kayış
Nuri Kayış

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İstanbul-Fatih’te yaşları 48 ile 60 arasında olan ikisi kadın dört kardeş siyanürle intihar etti.

Bu trajik olaydan hareketle, Türkiye’de giderek bir salgına dönüşen intihar olaylarının üstüne yetkili makamlar acaba eğilmeyi düşünürler mi?

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Türkiye Psikiyatri Derneği’nin raporuna göre, ülkemizde her 2.5 saatte bir kişi yaşamına kendi eliyle son veriyor.

Son 20 yılda ülkemizde yaklaşık 40 bin kişinin intihar ettiği kaydedilen raporda şu ifadeler de dikkat çekiyor:

-İntihar edenlerin yüzde 72’si erkek, yüzde 28’i kadın.

– Erkekler ağırlıklı olarak 15-44 yaş grubunda intihar ediyor.

-Kadınlarda en yüksek intihar oranı 15-19 yaş grubunda.

-Ruhsal hastalığı, intihar düşüncesi ya da davranışı olan bireyler genellikle tıbbi yardım almıyor. Etiketlenme veya damgalanma  endişesi bu durumun başlıca nedeni.

-Erkeklerde intihar oranı 75 yaş ve üzeri grupta ciddi biçimde artıyor.

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Her yıl adeta savaşa girmiş gibi binlerce insanımızı intihar yüzünden kaybediyorsak iktidarın oturup bunun nedenlerini  ve çözüm yollarını düşünmesi gerekir.

Benim önerilerim şöyle:

– İntiharların birinci nedeni, psikiyatrik sorunlardır. Türkiye’de insanlar psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmedikleri halde, yukarıdaki raporda da açıkça vurgulandığı gibi damgalanma korkusuyla doktora gitmiyor, hastalıklarının kendiliğinden geçmesini bekliyor ve sonuçta direnemeyip canlarına kıyıyorlar. Bu nedenle psikiyatri kliniklerine başvuranlara değil kimlik isimlerinin bile sorulmaması gerekir. Böylece tıbbi yardım almak kolaylaşacak, birçok insan ilaç ya da psikoterapiyle iyileşebileceği bir hastalık  yüzünden intihar etmeyecektir.

-Erkeklerin  intihar nedenleri arasında işsizlik ve ekonomik sıkıntılar sanırım ilk sırada yer alıyor. İktidarın istihdamı artırıcı önlemler alması, insanların geleceğe umutla bakmasını sağlaması önem taşıyor. Bunun için de eğitim sistemi diploma vermeye göre değil meslek kazandırmaya yönelik bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

-Yıllardır köyden kente göç yaşanıyor, geniş aileler parçalanıyor, aile içi dayanışma azalıyor. Bu durum ekonomik sıkıntıdaki insanı derin bir çaresizliğin girdabına düşürüyor.  Aile bağlarının güçlendirilmesi yönünde önlemler alınmasının yanı sıra büyük kentlere göç de mutlaka azaltılmalıdır.

-Ekonomik önlemlerle birlikte insanları moral açıdan güçlendirecek çareler bulunması, Kapitalizmin hoyrat kurallarının yaşamımızı daha fazla allak-bullak etmesine izin verilmemesi de büyük önem taşımaktadır.

-Özellikle erkek intiharlarının 75 yaş üzerinde ciddi artış göstermesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunda hata ve yetersizlikler olduğunu düşündürmektedir. Yaşlılara yönelik sağlık kuruluşları ile huzurevlerinin sayısı artırılmalıdır.

-Genç kızlar, ağırlıklı olarak aşk kırgınlıkları ile ailelerinin ve çevrelerinin baskıları yüzünden intihara yönelmektedir. Bu nedenle söz konusu baskıların azaltılması yönünde toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapılması da bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir.

-İntiharların bir bölümü  ruhsatlı ya da ruhsatsız silahlar kullanmak suretiyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımanın cezası caydırıcı olacak biçimde artırılmalı, ruhsatlı silah verilmesine ise sınırlama konulmalıdır.

– Televizyonlarda gösterilen film ve dizilerde intihar eden kahramanlara yer verilmemeli, bu konuda  sigara yasağı gibi bir yasak   uygulanmalıdır.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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