Çoğunluğu emekli ve çalışanlardan oluşan 104 amatör ressamın 180’e yakın eseri Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergileniyor.

Sergide resimleriyle yer alan amatör ressamların hocalığını da yapan Pervin Polat “Resim derslerinin verildiği Yunus Emre Kültür Merkezi bir nevi rehabilitasyon merkezi görevi üstleniyor.” dedi

Etimesgut Yunus Emre Kültür Merkezi Eryaman’da bulunan ve Milli Eğitime bağlı ETİ-SEM merkezinde 18 yaşından 84 yaşına kadar insanlara resim eğitimi veriliyor. Merkezin resim hocalığını üstlenen Pervin Polat ile verdikleri eğitim ve sergiyi konuştuk.

Eğitimleriniz belli bir resim alanında mı yoğunlaşıyor?

Polat: Hiçbir yeteneği bulunmayan katılımcılarımız için öncelikli olarak karakalem eğitimi veriyoruz. 6 ay veya 1 sene süren eğitim sonrasında yağlı boya ile yapılan çalışmalara geçiyoruz. Cin Ali bile çizemiyorum diyenlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Resim çizmeyi tam temelinden başlayarak katılımcılarımıza öğretiyoruz. Sulu boya, akrilik boya, lavi çalışmaları sonrasında yağlı boya çalışmalarımızla dönemimizi şekillendiriyoruz. Katılımcılarımız çalışmalarında kullanacakları boya türünü kendileri seçiyor.

Resim seçerken kişinin yapısına uygun resimler seçmeye gayret ediyoruz. Hem kişilik yapısına uyacak hem de onu rahatlatacak çalışmalar yapan katılımcılarımızın resimleri daha gerçekçi bir boyutta oluyor.

Resim yetenek mi yoksa sonradan kazanılabilir mi?

Polat: Kişiler çoğu zaman kendi yeteneğinin farkında olmuyor. Sınırının ne derece olduğunu bilemiyor. Ben Cin Ali bile çizemiyorum diyen katılımcılarımızın isteği olduğunda biz onu görüyoruz. Bir iki aylık bir eğitim aldığında bu katılımcımız yeteneğinin olduğunu fark ediyor. Resim yeteneği sonradan da kazanılabilir.

Resim sizin için ne ifade ediyor?

Polat: Resim bence “aşktır”. Resme gönül veren herkes bir şekilde sanata tutuluyor. Resim insanın iç dünyasını bir şekilde dışarıya çıkartıyor. İçinde yalnızlığı, öfkesi varsa içgüdüsel her şeyi resimle tutularak dışarı atılıyor.

Resimlerde kullanılan renklerle çizgilerle o resmi çizenin kişiliği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Öğrencileriniz için ne söylemek istersiniz?

Polat: Açıkçası biz çok eğlenceli resim yapıyoruz. Diğer kurslardan biraz daha farklıyız. Canımız sıkıldığında müzik açıp oynuyoruz, eğleniyoruz. Yaş düzeyimiz yüksek olduğu için insanları sıkmadan bunaltmadan onlara bir şey öğretmek istiyoruz.