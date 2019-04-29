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29 Nisan 2019
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RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ana sponsor olduğu RepMan Forum’un 8’incisi gerçekleşti.
RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ana sponsor olduğu RepMan Forum’un 8’incisi gerçekleşti.
Ekonomi Haberleri

Repman Forum 2019, Panasonıc Lıfe Solutıons Sponsorluğunda Gerçekleşti

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RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ana sponsor olduğu RepMan Forum’un 8’incisi gerçekleşti.

Salim Kadıbeşegil, Erol Bilecik, Nuran Aksu, Uğur Gürsel, Bekir Ağırdır, Prof. Dr. Güven Sak ve M. Serdar Kuzuloğlu gibi çok önemli konuşmacıların yer aldığı forumda, itibar kavramı “Krizler Kaosa Dönüşürken İtibar Yönetmek” teması çerçevesinde tüm boyutları ile ele alındı.

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve Panasonic Life Solutions Türkiye’nin de ana sponsoru olduğu forumun 8’incisi, 11 Nisan 2019 tarihinde Orjin Maslak İstanbul’da gerçekleşti. 2012’den bu yana her yıl düzenlenen, özel sektör, medya ve akademik çevreden büyük ilgi gören forumda, itibar yönetimi kavramı tüm boyutları ile ele alındı. Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in ardından Salim Kadıbeşegil, Nuran Aksu, Uğur Gürsel, Bekir Ağırdır ve M. Serdar Kuzuloğlu gibi önemli isimlerin gerçekleştirdiği konuşmaların yanı sıra “Krizler Kaosa Dönüşürken İtibar Yönetmek” konusu Güngör Uras özel oturumunda ele alındı. Katılımın ücretsiz olduğu ve konukların diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaparak dahil olabildikleri RepMan Forum 2019’da ayrıca; ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilen “RESPECT 2019” araştırmasından çarpıcı sonuçlar da forum katılımcıları ile paylaşıldı.

“Markalaşmanın en temel unsurlarından biri de kurumsal itibarı oluşturup, korumak…”

RepMan Forum 2019’un ana sponsorları arasında yer alan Panasonic Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok “İnsan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma vizyonu ile faaliyet gösteren Panasonic Life Solutions Türkiye olarak hedefimiz; konutlardan şehirlere, insandan topluma uzanan bir şekilde, hayatın her alanında katma değerli ürünler ve hizmetler sunmaktır. Bu şekilde ortaya koyduğumuz değerlerin yanında ‘kurumsal itibarı’ yönetmeyi en önemli performans göstergelerimizden birisi olarak görmekteyiz. Bu yaklaşımdan hareketle tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iletişimi, etik, şeffaf ve profesyonel yaklaşımlar bütünü ekseninde ele alıyor ve bu doğrultudaki tüm aksiyonlarımızı marka imajımızı inşa eden yapı taşları olarak görüyoruz. Takdir edersiniz ki günümüzde markalaşmanın en temel unsuru kurumsal itibarı oluşturup, korumak ve toplumsal hafıza payında değerli bir yere sahip olmaktır. Stratejik iletişim ve kurumsal itibar kavramları konusunda ülkemizin en önemli isimlerinden olan Sayın Salim Kadıbeşegil’in öncülüğünde gerçekleştirilen RepMan Forumu’na sponsorluk desteği verdiğimiz için mutluyuz. ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefi ile hayata değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde görüşlerini aktardı.

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