Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas’ta sağlığına kavuştu

SİVAS, (DHA)- IRAK’ta rektum kanseri teşhisi konulan Sameerah Kadhım Sayyıd (60), geldiği Sivas’ta Medicana Hastanesi’nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Iraklı Sameerah Kadhım Sayyıd, şubat ayında büyük abdestini yaparken kan gelmeye başladı, hasta şikâyetleri kontrol edilemez hale gelince hekime başvurdu. Herhangi bir sonuç alamayan hasta araştırmaya devam etti ve yine Irak’ta kolonoskopi yaptırabileceği bir merkeze gitti. Yapılan kolonoskopide hastada tümör tespit edildi ve ameliyat olması gerektiği söylendi.

3 ÜLKEDEN HEKİM ARAŞTIRDI

Hindistan, Lübnan ve Türkiye’deki yakınlarına raporlarını ileten Sayyıd, Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Atabey’e ulaştı. Atabey ilk değerlendirmelerinin ardından bu ameliyatı kapalı yöntemle ve makatın kapatılmadan yapılmasının da mümkün olduğunu hasta yakınlarına iletti. Hasta Sivas’a geldikten sonra Atabey hastanın fiziki muayenesini de gerçekleştirdikten sonra Low Anterior Rezeksiyon diye adlandırılan aşağı rektum kanseri ameliyatını yaptı ve sonraki tedavisinin ardından taburcu olup, memleketine gitti.

‘TÜRKİYE’DEKİ HASTANE VE HEKİM İMKÂNLARI ÇOK GÜZEL’

Sağlığına kavuşan Sameerah Kadhım Sayyıd, “Irak’ta birçok doktora gittik. Maalesef sonuç alamadık. En son gittiğimi hekim kolonoskopi yaptı ve rektum kanseri tanısı koydu, ameliyat önerdi. Hindistan, Lübnan ve Türkiye’de yakınlarım aracılığı ile ameliyat olacak hekim araştırmaya başladık. Türkiye’den Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Atabey’e ulaştık. Sağ olsun hocamız ameliyatı kapalı ve makatı kapatmadan yapacağını söyledi. Covid 19’dan dolayı Türkiye’ye uçuşlar kalktığı için o dönem gelemedik ve Hindistan’da 28 kür ışın tedavisi aldık. Uçuşlar açılınca da daha önce görüşüp araştırdığımız hocamıza Sivas’ a geldik. Hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştiğini söyledi. Buradaki hekim imkânları, hastane çok güzel. Hekimimiz ve hemşirelerimiz çok ilgilendiler. Kendimizi evimizde hissettirdiler. Ameliyat sonrası 5 gün yatışın ardından memleketimize gidiyoruz. Hekimimiz ile sürekli iletişimde olacağız. Allah ondan razı olsun” dedi.

‘ULUSLARARASI ALANDA TERCİH ARAŞTIRILIP TERCİH EDİLMEK GURUR VERİCİ’

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Atabey ise, “Hasta, yakınları aracılığı ile bize ulaştı. Irak’ta yapılan tetkikleri incelediğimizde hastanın rektum kanseri olduğunu gördük. Irak’ta makatın kapatılması gerektiğini söylemişler. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle ve makatın kapatılmadan tarafımızca yapılabileceğini ilettik. Maalesef Covit nedeniyle belli bir süre gelemediler. Uçuşlar açılınca Sivas’a geldiler. Fiziki muayenenin ardından Low Anterior Rezeksiyon diye adlandırılan aşağı rektum kanseri ameliyatını planladık. Hazırlıkların ardından yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat geçirdik. 4 adet yarım santim ile 1 santim aralığındaki kesilerle tümöre müdahale edildi. Hastamızı yatağa aldıktan 4 saat ayağa kalkıp gezdirdik. Takip tedavilerine devam ettik ve 5’inci gün şifa ile taburcu ediyoruz. Aslında bu tarz hastalarımızı 2 gün içerisinde taburcu ediyoruz. Fakat hastamız tekrar Irak’a döneceği için takip süresini biraz uzattık. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Ülke olarak ciddi anlamda sağlık turizmi açısından tercih edilen merkezler oldukça fazla. Medicana Sivas Hastanesi olarak büyük ameliyat olarak nitelendirilen A grubu ameliyatları yapmaktan ve uluslararası kalitede hizmet vererek hastaların tercihi haline gelmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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