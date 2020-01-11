2019’un en çok satan kitabı, “Aşkımız Eski Bir Roman” olmuş.

Eylül ayında raflarda yerini alan Ahmet Ümit’in kitabı resmi rakamlara göre 4 ay içinde 330 bin adet satılmış.

Korsanlarını da düşünecek olursak kitabın satışının yarım milyonu aştığı rahatça söylenebilir.

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Ahmet Ümit’i kutlamak gerekir.

Bir çok kitabın bin adet bile satılmadığı bir ülkede 4 ayda yarım milyondan fazla okuyucuya ulaşmak büyük, hem de çok büyük bir başarı kuşkusuz.

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Ama, üç polisiye hikayeden oluşan kitapla ilgili şu eleştirileri yapmaktan da kendimi alıkoyamıyorum:

Yıllar önce “Komiser Kolombo” diye izlenme rekorları kıran bir televizyon dizisi vardı.

Bu dizide Kolombo, cinayet mahalline gidip inceleme yapar, maktulün yakınlarıyla ve varsa olayın tanıklarıyla konuşur, zekice sorularla onların bildikleri her şeyi anlatmalarını sağlar ve sonuçta katili bulurdu.

Ahmet Ümit’in hikayelerinin kahramanı baş komiser Nevzat da tıpkı Kolombo’ya benzer yöntemle cinayetlere eğiliyor ve sonuçta mutlaka başarıya ulaşıyor.

O diziden intihal yapıldığını iddia etmiyorum ama ciddi bir esinlenme olduğunu düşünmemek elde değil.

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Kitaba adını veren “Aşkımız Eski Bir Roman” hikayesi de bende sanki biraz aceleye gelmiş izlenimi yarattı.

Milyoner bir adam, tüm servetinin kontrolünü anlaşamayıp ayrıldığı eşine bırakır mı?

O serveti kontrol eden kadın, eski eşinin öldürülmesinden hemen sonra ona ait kasadaki paradan bir milyon dolar alıp bunu bankadaki kendi hesabına yatırır mı?

Bir psikiyatrist, fuhuş sektöründe çalışıp grup seks partilerine katılan bir kadınla evlenmek isteyebilir mi?

Evet, hikayeler kurgu üzerine kurulur ama kurgunun da gerçeklerden tümüyle kopması zorunlu mu?

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“Aşkımız Eski Bir Roman” hikayesinde hiç inanmadığım ama “Keşke tüm baş komiserler böyle olsa” dediğim şey ise şu:

Emniyet’in acar elemanı baş komiser Nevzat tam bir entelektüel.

O kadar ki, “Truvalı Helen’in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi” diye soran muhatabına verdiği yanıt aynen şöyle:

“İlk güzellik yarışmasında üç tanrıça arasında kalan zavallı Paris’e, Afrodit’in, kendisini seçmesi karşılığında sunduğu dünyanın en çekici kadını olan Truvalı Helen’den mi bahsediyorsunuz?”