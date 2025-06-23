Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Elektrikli araç reklamlarında yanıltıcı menzil bilgileri sunan firmalara toplam 15 milyon 846 bin TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 12 Haziran 2025 tarihli toplantısında çoğunluğu elektrikli otomobil reklamlarından oluşan 103 dosya incelendi. İncelemede 92 dosyanın mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, söz konusu firmalara toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 dosya hakkında erişim engeli kararı alındı.

Yanıltıcı Menzil Beyanlarına Geçit Yok

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, bazı üretici ve satıcıların, araçlarının menzil bilgilerini yalnızca laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verilerine dayanarak paylaştığı ve bu bilgilerin gerçek sürüş koşullarını yansıtmadığı vurgulandı.

Tüketicilerin yanıltılmasını önlemek adına, menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, gerçek kullanımda menzil değerinin sürüş tarzı, hava koşulları, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerle değişebileceği bilgisinin mutlaka paylaşılması gerektiğinin altı çizildi.

Yılın İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayında toplam 838 reklam dosyasını incelemeye aldı. Bunlardan 753 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu belirtilirken, firmalara 141,1 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması, sektörde güvenin sağlanması ve reklamda şeffaflık ilkelerine bağlılık vurgulanarak, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.