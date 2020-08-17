Uluslararası ticarette kur savaşları sık sık duyduğumuz bir ekonomik fenomendir, bazı ülkeler kuru yani parasının diğer paralar karşısındaki değerini düşük tutarak uluslararası ticarette avantaj elde etmeye çalışır. Bunu herkes birden yapınca da ortaya kur savaşları çıkar, lakin bu sonuçta kimseye bir faydası olmayan, herkesin hep birlikte kaybedeceği bir ticaret ortamı meydana getirir.

Rekabetin doğru ve sağlıklı biçimi üretim yöntemi, teknoloji ve tasarım üzerinden yürütülen rekabettir. Kurun değeri ile oynayarak uluslararası ticarette başarı elde etmek çoğu zaman mümkün olmaz, çünkü karşı taraf bu sefer ya damping ya da düşük kur suçlaması ile başka yaptırımları gündeme getirir.

Türkiye özelinde ise konu Hazine ve Maliye Bakanı tarafından gündeme getirildi, Albayrak kurlar ile ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine “Önemli olan kurun seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle, ekonomisini dönüştürecek bir yapıya da kavuştu” cevabını vererek tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Bu cevaba karşı programın moderatörü maalesef; peki madem kur rekebetçi seviyede olsun istiyordunuz belirli bir kur seviyesini savunmak için niye faizleri yüzde 25’lere çıkardınız, 60 milyar doları niye belirli bir kur seviyesini savunmak için tükettiniz, hatta kamu bankaları eli ile açığa 10 milyar dolardan fazla döviz satarak kuru düşürmeye ya da belirli bir seviyede tutmaya çalıştınız sorusunu yöneltmedi.

İşin açığı Merkez Bankası rezervleri tamtakır kuru bakır olup, kurlara döviz satarak müdahale imkanı kalmayınca hükümet “rekabetçi kur” söylemi ile ipin ucunu bırakmış bulunmaktadır. Tam da Nasrettin hocanın eşekten düşünce, düşmeseydim zaten inecektim demesi misali bir iş oldu bu.

Kurların seviyesine yapay olarak müdahale etmek daima piyasa dinamiklerini şaşırtır, ekonomik dengeleri yalpalatır sonuçta ya karaborsa patlar ya da kurlar.

Bir ülkenin parasının değerini, yani kuru belirleyen o ülkenin üretim gücüdür tüm dünyada talep gören, herkesin satın almak istediği teknoloji, tasarım ve fiyat seviyesine sahip mal ya da hizmetleri üretebiliyorsanız paranız değerli, ticaretiniz bereketli olur.

Ekmeği pişirmeyi beceremeyen çamur gibi yapan bir fırın düşünün, bedava verse o fırından gidip ekmek alırmısınız? Bembeyaz undan yapılmış, iyi pişmiş, mis gibi kokan çıtır çıtır bir ekmeğe parayı esirgermisiniz? Paranın üretim ile ilişkisindeki temel mantık tamda budur. İyi üretim yapıyorsanız fiyat önemli değildir kötü üretim yapıyorsanız fiyat düşürmeniz de çoğu zaman bir fayda sağlamaz.

Diyelim ki Türk devletine ait bir laboratuvarda kansere karşı yüzde yüz etkili bir ilaç buldunuz ve ben bunu sadece Türk Lirası ile satarım dediniz, bu durumda Türk Lirasının değeri ne olur? Türk Lirası bir anda dünyanın en aranılan, en çok talep gören ve en değerli parası olmaz mı?

Türk firmaları dünyanın en iyi bilgisayarlarını, en hızlı, en lüks otomobillerini, en becerikli cep telefonlarını üretse, dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar bu ürünleri satın almak isteseler bu üretim gücünü arkasına alan Türk Lirası uçmaz mı?

Küresel ölçekte talep görecek üretim yapmak elbette son derecede zor, ciddi bir bilgi ve beceri işidir, bunu yapabilmek için nitelikli, donanımlı yeterli miktarda insan kaynağına sahip olmanız gerekir. Bu da yetmez toplumsal ve ekonomik ikliminizin üretimi desteklemesi de gerekir.

Türkiye’de çok uzun zamandır iktidarda olan Neoliberal politikacılar bu zor ve zahmetli işle uğraşmak yerine kendilerini kolayca iktidarda tutacak yüksek faiz, düşük kur ile dış borç alıp içeride dağıtma politikasını benimsemişlerdir. Bu politika kolay olsa dahi ne yazık ki sürdürülebilir değildir, bu yüzden de bu politikayı uygulayan tüm iktidarlar eninde sonunda gider duvara toslar ve krize yol açar.

Kurlar yapay olarak düşük tutulunca herhangi bir ürünü içeride üretmek çoğu zaman karlı olmamakta, bu yüzden içeride üretim düşerken ithalat artmaktadır.

Peki kurlar yüksek olunca içeride üretim ve içeride üretilen mallara talep otomatikman artar mı?

Bu tamamen ne üretebildiğine ve üretim becerine bağlı mesela eski Türkiye’de teneke otomobiller lüks Avrupa otomobillerinden pahallıya satılır ve otomobil ihracatı hiç mümkün olmazdı. Ülke içinde de parası olan alıcılar yerli otomobili değil çok daha pahalı olsada yabancı otomobili tercih ederlerdi. İthalatı yasaklar ya da yüksek gümrükler ile engellemeye kalkarsanız bu seferde kaçakçılık ve karaborsaya yol açarsınız.

Özellikle Türkiye gibi enerji başta olmak üzere bir çok girdiyi ithal etmek zorunda olan bir ülkede düşük kur politikası ihracatı arttırmada ve döviz kazanmada yetersiz kalacaktır. İthalat ise pahalı olacağı için azalacak insanlar ya içeride üretilen kalitesiz mallara gereğinden çok para ödemek zorunda kalacak ya da tüketim yapamayarak ihtiyaçlarını gideremeyecek, sonuçta mutsuz olacaktır. Özellikle uzun zamandır ithalata ve kaliteli tüketime alışmış bir halkın elinden bu imkanı almak çok ciddi siyasi ve sosyal tepkilere yol açacaktır.

Bu sorunun kolay bir çözümü yok, çözüm var mı var lakin çözüm yolu uzun, zahmetli ve acılı bir yandan ithal tüketimi kısıp diğer yandan da üretimi öğretecek ve ihracatı arttıracaksınız. Bakalım bakalım AKP iktidarı bu yolda ilerleyebilecek mi?