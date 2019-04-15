Rekabet tribünde de tavan…

Süper Lig’in 28. haftası Türk futbolunun iki dev armadasını karşı karşıya getirdi. Kadıköy’deki mücadeleden kazanan çıkmadı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu skor iki takımın da çok arzuladığı bir skor değildi. Galatasaray’ın zirve hesabı, Fenerbahçe’nin tehlike çemberinden uzaklaşmak adına ihtiyaç üç puandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan bahsetmişken, bu iki dev camianın taraftar kitlesine, tribünlerine dair bir araştırmadan bahsetmek istiyorum.

Evet, bu tarihi derbi öncesi Passolig güzel ve çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Geçen yıla oranla tribünde önemli bir seyirci artışı sağlayan Fenerbahçe, sayısal anlamda Galatasaray’ı geçti. Ancak ilginçtir, Galatasaray da Passolig Kart sahibi taraftar sayısında ezeli rakip, ebedi dost Fenerbahçe’yi geride bıraktı.

Sarı Lacivertliler geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak bu sezon ilk 27 hafta itibariyle iç saha maçlarını ortalama 35 bin 824 taraftar önünde oynadı. Geçtiğimiz sezon 40 bin seyirci ortalamasını geçen Galatasaray ise, bu sezon az farkla olsa da Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı. Galatasaray, ilk 27 haftanın verilerine göre, iç saha maçlarına 34 bin 398 taraftar ortalaması ile çıktı.

Takımların tümü ve ülkenin tamamı bazında, 4,5 milyon rakamını geride bırakan ‘Passolig Kart Ligi’nde uzun zamandır ilk sırada olan Galatasaray, zirveyi kimseye bırakmıyor. Geçen sezonu 745 bin 714 sayısına ulaşan Sarı Kırmızılılar, bu sezon bu sayıyı 881 bin 813’e çıkardı. Ezeli rakibinden 56 bin 825 kart gerisinde kalan Fenerbahçe’de güncel Passolig Kart sayısı 824 bin 988.

Bu arada ilginç bir detay var. Galatasaray Passolig Kart başvuruları en çok Kadıköy ilçesinden yapılırmış. Kadıköy’ü, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye ve Fatih takip ediyor. Fenerbahçe logolu Passolig Kart başvurusu yapan taraftarların ilçe sıralamasında ilk sırada tahmin edileceği üzere Kadıköy. Ardından Ümraniye, Şişli, Fatih ve Üsküdar ilçeleri takip ediyor.

İl bazında baktığımızda ise, Fenerbahçe Ankara ve İzmir’de önde. Galatasaray ise, Ankara’dan sonra en çok Kocaeli’nde Passolig Kart başvurusu yapmış.

Bu arada eldeki veriler doğrultusunda, 2014-2015’ten bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini 385 bin 780 kişi tribünden izledi. Bugüne dek oynanan derbi maçlarının ortalaması ise 42 bin 048. Son dört sezonda oynanan derbi maçlarındaki bilet fiyatları ise 70 TL – 900 TL arasında değişti.