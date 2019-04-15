12.5 C
Ankara
15 Nisan 2019
Ana Sayfa Yazarlar Rekabet tribünde de tavan…
Yazarlar

Rekabet tribünde de tavan…

Erden Aktoğu Erden Aktoğu

-

6
0

Süper Lig’in 28. haftası Türk futbolunun iki dev armadasını karşı karşıya getirdi. Kadıköy’deki mücadeleden kazanan çıkmadı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu skor iki takımın da çok arzuladığı bir skor değildi. Galatasaray’ın zirve hesabı, Fenerbahçe’nin tehlike çemberinden uzaklaşmak adına ihtiyaç üç puandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan bahsetmişken, bu iki dev camianın taraftar kitlesine, tribünlerine dair bir araştırmadan bahsetmek istiyorum.

Evet, bu tarihi derbi öncesi Passolig güzel ve çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Geçen yıla oranla tribünde önemli bir seyirci artışı sağlayan Fenerbahçe, sayısal anlamda Galatasaray’ı geçti. Ancak ilginçtir, Galatasaray da Passolig Kart sahibi taraftar sayısında ezeli rakip, ebedi dost Fenerbahçe’yi geride bıraktı.

Sarı Lacivertliler geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak bu sezon ilk 27 hafta itibariyle iç saha maçlarını ortalama 35 bin 824 taraftar önünde oynadı. Geçtiğimiz sezon 40 bin seyirci ortalamasını geçen Galatasaray ise, bu sezon az farkla olsa da Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı. Galatasaray, ilk 27 haftanın verilerine göre, iç saha maçlarına 34 bin 398 taraftar ortalaması ile çıktı.

Takımların tümü ve ülkenin tamamı bazında, 4,5 milyon rakamını geride bırakan ‘Passolig Kart Ligi’nde uzun zamandır ilk sırada olan Galatasaray, zirveyi kimseye bırakmıyor. Geçen sezonu 745 bin 714 sayısına ulaşan Sarı Kırmızılılar, bu sezon bu sayıyı 881 bin 813’e çıkardı. Ezeli rakibinden 56 bin 825 kart gerisinde kalan Fenerbahçe’de güncel Passolig Kart sayısı 824 bin 988.

Bu arada ilginç bir detay var. Galatasaray Passolig Kart başvuruları en çok Kadıköy ilçesinden yapılırmış. Kadıköy’ü, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye ve Fatih takip ediyor. Fenerbahçe logolu Passolig Kart başvurusu yapan taraftarların ilçe sıralamasında ilk sırada tahmin edileceği üzere Kadıköy. Ardından Ümraniye, Şişli, Fatih ve Üsküdar ilçeleri takip ediyor.

İl bazında baktığımızda ise, Fenerbahçe Ankara ve İzmir’de önde. Galatasaray ise, Ankara’dan sonra en çok Kocaeli’nde Passolig Kart başvurusu yapmış.

Bu arada eldeki veriler doğrultusunda, 2014-2015’ten bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini 385 bin 780 kişi tribünden izledi. Bugüne dek oynanan derbi maçlarının ortalaması ise 42 bin 048. Son dört sezonda oynanan derbi maçlarındaki bilet fiyatları ise 70 TL – 900 TL arasında değişti.

Önceki İçerikBu da minibüslü seyir terası
Sonraki İçerikDemokrasiye olağanüstü itiraz
Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Bu gerilim karakolda biter!

Nuri Kayış -
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde beklenen oldu; Meclis toplantısında çoğunlukta bulunan Cumhur İttifakı üyeleri Başkan Mansur Yavaş’ı çalıştırmamak için ilk hamlelerini yaptı, belediyeye...
Devamını Oku
Yazarlar

Demokrasi ve ekonomi beka tehlikesi içerisinde

Bülent Kuşoğlu -
Geçen haftaki makalemde yazdığım gibi 31 Mart Seçimlerinin en önemli özelliği toplumun sandık yoluyla iktidarın değişebileceğini görmesiydi. Bu basite alınabilecek, sadece demokrasi...
Devamını Oku
Yazarlar

Valilik ODTÜ şenliklerini yasaklar mı?

İsmet Hazardağlı -
1986 yılından buyana kutlanan ODTÜ Bahar Şenlikleri, bu yıl Rektörlük tarafından “para ve insan kaynağı yok” diye yapılmayacağı açıklamış. Bunun üzerine çok...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.

İnsansı robot tasarladılar

Editör -
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.
Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde.

Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye’ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

'Sırp Kasabı' olarak bilinen ve 2006'da ölen Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in eşi Mira Markoviç (76) hayatını kaybetti.

Slobodan Miloseviç’in eşi Mira Markoviç hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71