Rekabet Kurumu’ndan ‘sahibinden.com’a soruşturma

ANKARA, (DHA)- REKABET Kurumu, ‘sahibinden.com’ olarak bilinen Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu internet hizmetleri kapsamında soruşturma açıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi” denildi.

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