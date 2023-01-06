Rekabet Kurulu’ndan 4 gıda üreticisine soruşturma

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REKABET Kurulu’nca, gıda üreticisi 4 teşebbüs hakkında rekabeti önceyici faaliyetleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, 15 Aralık 2022’de gerçekleştirilen toplantıda, ‘Danone’, ‘Eti’, ‘Horizon’ ve ‘Nestle’ firmalarının, rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını ele aldı. Bilgi ve tespitleri müzakere eden kurul, 4 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan Rekabet Kurulu, ‘Nestle’ hakkında, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettiği iddiasıyla ilgili ayrı bir inceleme yaptı. Ön incelemede elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15 Aralık 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına, karar verdi.

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