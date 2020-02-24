Deprem sonrasında günlük düzene dönmek zor olabilir ; Çocuğun beslenme alışkanlıklarına , uyku rutinine, kişisel bakım durumlarına ve de okula devamlılık düzenlerine adaptasyon sağlayamaması, problem yaşaması gibi durumlar görülebilmektedir.

Toplum olarak diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi ruh sağlığımıza da önem vermeliyiz ve gerektiği durumlarda uzman desteği almaktan çekinmemeliyiz.