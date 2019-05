‘Regnum Live in Concert’ başlıyor

‘Regnum Carya Live in Concert’ serisi kapsamında birçok dünya starı sanatçı Belek Turizm Merkezi’ndeki otelde konser verecek.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Otel, geçen yıl ilkini düzenlediği ‘Regnum Carya Live in Concert’ serisini bu yıl da sürdürecek. Geçen yıl, Dua Lipa, Rita Ora, Tom Jones ve Anne Marie gibi dünyaca ünlü isimlerin sahneye çıktığı ‘Live in Concert’ kapsamında bu yıl ise Anne Marie yine konser verecek. Sık sık Türkiye hayranı olduğunu hatırlatan genç yıldız, 25 Ağustos’ta Regnum sahnesinde ‘Friends’, ‘Ciao Adios’, ‘Rockabye’ gibi hit şarkılarını seslendirecek.

Bunun yanında, Kazandığı X Factor yarışmasındaki birincilikle, müzik dünyasında hızla yükselen ve Impossible, You Deserve Better, Ain’t Won’t Let Go gibi hitlere hayat veren İngiliz star James Arthur, 18 Haziran’da Live in Concert kapsamında Regnum Carya sahnesinde olacak.