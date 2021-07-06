Refüje çarparak devrilen otomobilde sürücü ve eşi yaralandı

Her 3 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanmasının belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Basit karaciğer yağlanması olanlarda genelde belirti yoktur ve çoğunlukla rutin testlerde tespit edilir. Ancak yağlanma ilerleyip iltihap ve sonrasında siroza yol açarsa kişide önce yorgunluk ve halsizlik, sağ karın bölgesinde dolgunluk hissi ardından da belirgin siroz bulguları kendini gösterir” dedi.