Refüje çarpan motosikletli, hastanede kurtarılamadı

- Reklam -

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken refüje çarpan Tahsin Duman (19), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gölcük’ün Şirinköy Mahallesi İpek Yolu Bulvarı’nda meydana geldi. 41 GR 495 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tahsin Duman, dönel kavşakta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Duman, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, sağlık görevlilerince ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tahsin Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -