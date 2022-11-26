Refüjdeki ağaca takılan çocuğun ayağı, aracın altında kaldı 

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen A.G.’nin (8) ayağı, refüjdeki ağaca takılıp yola düşünce hafif ticari aracın altında kaldı. Çevredekilerin aracın altından çıkardığı A.G., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 680’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, beraberinde annesiyle iş yerlerini gezerek dilenen A.G., restorandan çıktıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Refüje takılan A.G., yola düştü. Çocuğun ayağı, bu sırada yoldan geçen 07 APE 433 plakalı hafif ticari aracın altında kaldı. Çevredekilerin krikoyla kaldırdığı aracın altından çıkarılan A.G., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, A.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Çevredekilerin krikoyla A.G.’yi kurtarmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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