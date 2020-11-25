Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ortasındaki refüje çıkarak, ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yola fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu tren garı yakınlarında meydana geldi. Kütahya yönüne giden Mehmet Sağır (22), kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan araç refüje çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yola fırlayan Mehmet Sağır olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sağır’ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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