Türkiye merkezli teknoloji firması reeder’ın Samsun’daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu P13 Lite piyasaya sürülüyor.

Cihaz, çift kamerası, 4 çekirdekli güçlü MediaTek MT6739 işlemcisi ve Android Oreo Go işletim sistemi ile geliyor.

Reeder, Samsun’da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu modeli olan P13 Lite’ı da piyasaya sürüyor. P13 Lite 5.7 inçlik ekranı, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisi, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

1 GB RAM, 16 GB depolama, microSD bellek kartı desteği, 4.5G özelliği, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri bulunan telefon, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Telefonun arka yüzünde bulunan 8 Megapiksel çözünürlüklü Full HD video kayıt özelliği bulunan ana kameraya 0.3 Megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Ortam ışığını otomatik olarak en ideal şekilde ayarlama özelliğine sahip olan P13 Lite, 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamerası ile geliyor.



Akıllı telefonda bulunan 2500 mAh pil ile bir gün kullanım rahatlıkla sağlanabiliyor.

Android 8.0 Oreo Go Edition desteği

Reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüzbinlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özelliklere de sahip.



P13 Lite, Vatan Bilgisayar mağazalarında 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile raflardaki yerini almış durumda.