Red Bull Kar Havuzu Kostüm Savaşları yayında

İSTANBUL, (DHA) – Red Bull Kar Havuzu 23 Şubat’ta Uludağ Kayak Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışta kayak ve snowboard performansı kadar stil sahibi bir atlayış, kostüm seçiminde yaratıcılık da gözetildi. Bu yıla özel seyirci katılımına kapalı olarak yapılan etkinlik filme alındı ve çok yakında yayınlanacak. Yarışmacıların birbirinden eğlenceli kostümlerinin de yarıştığı etkinliğe dair filmin ilk kısmı olan ‘Red Bull Kar Havuzu Kostüm Savaşları’ ise şu anda firmanın internet sitesinde yayında.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu 2021, Türkiye’de 6’ncı kez 23 Şubat’ta Uludağ Kayak Merkezi’nde düzenlendi. Bu yıla özel olarak ilk kez seyirci katılımına kapalı olarak gerçekleşen etkinlik, filme de alındı.

Çok yakında Redbull.com adresinde yayınlanacak Red Bull Kar Havuzu 2021’de kayak ve snowboard’daki yeteneklere ek olarak özgün kostümler, yaratıcı ve cesur atlayışlar da jüri tarafından oylandı.

-10 derece sıcaklıkta gerçekleşen çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı. Yarışmacıların birbirinden eğlenceli kostümlerinin de yarıştığı etkinliğe dair filmin ilk kısmı olan ‘Red Bull Kar Havuzu Kostüm Savaşları’ ise şu anda yayında.

Yarışmacılar buz gibi soğuğu tam anlamıyla hissetmeden önce farklı dokuları eğlenceli bir temada buluşturmaktan çekinmedi. Eksi derecelerdeki soğuğa atlamak için tek parça seçimler yerine kostümlerini güçlendirecek detaylardan kaçınmadı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Birbirinden eğlenceli anlara sahne olan yarışmada sosyal medya ve televizyon dünyasından aşina olduğumuz isimler yaratıcılıkta sınır tanımadı. Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ‘unicorn’ kostümüyle, Barış Murat Yağcı ise ‘zürafa’ kostümüyle performans sergiledi. Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak ‘planör’ kostümüyle, Ralli pilotu Doğan Kabak ise ‘ralli aracında’ yarıştı. Seyahat yazarı Kerimcan Akduman ‘köpekbalığı’ kostümüyle yer alırken, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ ‘UNLOST’ Özsoy Half-Life karakteri olan Gordon Freeman kostümüyle katılımcılar arasındaydı.

Kostümlerin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da ‘yarıştırıldığı’ etkinlikte, snowboard ya da kayak ekipmanlarının yanında, 90 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her malzeme serbestti.

Rampadan önce kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası düştükleri havuz, 150 santimetre derinliğindeydi. Cesaret ve hızın da etkili olduğu yarışta, atlayış stiline dinamik ve atletik bir dokunuş yapmaktan çekinmeyenler bir adım öne çıktı.

Son olarak katılımcıların tamamından beklenen ise; anı yaşamaları ve bolca eğlenmeleri oldu. 2018 ve 2019 yıllarında Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen Red Bull Kar Havuzu 2021 ve önceki etkinliklere dair daha fazla bilgiye firmanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.