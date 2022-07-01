Red Bull İstanbul Unlocked bu akşam başlıyor 

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İSTANBUL, (DHA) – Red Bull İstanbul Unlocked bugün başlıyor. 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte aynı anda 10’dan fazla mekân ve 60’ı aşkın sanatçı yer alacak. Eski Likör Fabrikası’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte özel aktivitelere de yer verilecek.

Red Bull İstanbul Unlocked şehrin en ikonik mekanları sürükleyici bir gece hayatı deneyimi sunmak için bir araya getiriyor.

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Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası’nın 3 katında 10’dan fazla özel alana yayılacak Red Bull İstanbul Unlocked, her mekânda R&B’den 80’ler Disko hitlerine, Poptan elektronik müziğe canlı ve DJ performansları ile geniş bir yelpazede müzik ve eğlence sunacak. Akşam 19.00’dan sabaha karşı 03.00’a kadar eğlencenin kesintisiz süreceği etkinlikte katılımcılar ünlü mekanların iddialı şovları ile müzik ve dansın keyfine varacak.

60’tan fazla DJ’in sahne alacağı Red Bull İstanbul Unlocked, aynı zamanda farklı aktivitelerle de eğlencenin dozu artırılacak. Özel dans şovları ve birçok farklı eğlencenin 2 gün boyunca devam edeceği festival tadındaki etkinlikte aynı zamanda dövme stüdyosu, grafiti alanı ve lezzet duraklarıyla da hafızalardan silinmeyecek bir deneyim yaşanacak.