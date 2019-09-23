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    • Magazin Haberleri

      Red Bull Air’de ünlü isimler bir arada!

      Editör -
      Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull...
      Magazin Haberleri

      Şarkıcı Fatih Bulut’a, 1 milyon liralık ihtarname

      Editör -
      Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik...
      Magazin Haberleri

      Serdar’dan boşanan Chloe Loughnan, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti!

      Editör -
      Geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Serdar Ortaç ile anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla kendine hayran bıraktı.
      Magazin Haberleri

      Oyuncu Şevket Çoruh’a İzmir’de saldırı

      Editör -
      İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.
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