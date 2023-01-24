Recep Uçar: Hakkı en çok yenen takım Ümraniyespor

- Reklam -

Doğukan DEMİRKIRDI – Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Oyunumuzu ve kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Stadyumumuzu geliştiriyoruz. Bunların hepsini yaparken, biz centilmence kimseyle uğraşmadan, dalaşmadan yapmaya çalışıyoruz. İtirazım hakem arkadaşlarımıza. Sadece övgü için konuştum. Bir kere algoritmalarla alakalı şu anda ligde en çok hakkı yenen takım Ümraniyespor diye belirttim. Hala daha aynı olduğunu söylüyorum” diye konuştu.

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Uçar, “Fenerbahçe maçı bizim için çok ciddi önem arz ediyordu. Bizim adımıza travmatik yenilgilerden bir tanesini daha ekledik. Fenerbahçe’yi, Jorge Jesus ve ekibini, oyuncularını tebrik ediyorum. İlk yarıda bizim tarafımızdan özellikle topun bizde olduğu bölümleri kötü oynadık. Geçişleri kötü kullandığımız, hücum üretemediğimiz bir ilk 45 dakika oldu. Soyunma odasına beraberlikle girmek önemli ve anlamlıydı. 2’nci yarı taktiksel dokunuşlarla beraber, bence tamamen oyun farklıydı. Daha net pozisyon üreten takım bizdik. Oyunun bizim lehimize döndüğü anlarda, özellikle hafta içi çalıştığımız stoperden santrfora atılan topta 1-0 geri düştük. Sonrasında 89’uncu dakikada travmatik konusu; onların attığı bir gol, bizim çok itiraz ettiğimiz, bize göre haklı olduğumuz pozisyon vardı. Sonrasında yediğimiz gol, 2-1 geriye düştük. Sonrasında 2’nci golü bulduğumuz pozisyonda hakem VAR etkisiyle doğru karar aldı” diye konuştu.

“HAKKI EN ÇOK YENEN TAKIM ÜMRANİYESPOR”

Hakem yönetimi ve VAR kararlarıyla ilgili de düşüncelerini aktaran tecrübeli teknik adam, “Sadece oyun içinde kalan bir teknik adamım ama biz bu ligde kısıtlı imkanlarla oyun gücümüzle var olmaya çalışan, gelişmeye çalışan bir kulübüz. Stadyumumuzu geliştiriyoruz. Oyunumuzu ve kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini yaparken, biz centilmence kimseyle uğraşmadan, dalaşmadan yapmaya çalışıyoruz. İtirazım hakem arkadaşlarımıza. Sadece övgü için konuştum. Bir kere algoritmalarla alakalı şu anda ligde en çok hakkı yenen takım Ümraniyespor diye belirttim. Hala daha aynı olduğunu söylüyorum. Bizim lehimize hata olduğu zaman ne hikmetse düzeltilmeyen VAR kararları, bizim aleyhimize hemen düzeltiliyor. Oyuncularımın hepsini yürekten kutluyorum. 2’nci yarıda gösterdikleri dirençten dolayı kutluyorum. Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile çok önemli bir maçımız var. Stadımız, camiamız küçük de olsa, Ümraniyespor olarak oyuncularım dahil büyük mücadelemize kendi aramızda devam edeceğiz. Fenerbahçe camiasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Recep Uçar’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -