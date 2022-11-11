Real Madrid – Anadolu Efes: 94 – 85

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İSTANBUL,(DHA)-
SALON: Wizink Center
HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Gytis Vilius, Milan Nedovic
REAL MADRİD: Deck 13, Dzanan Musa 9, Hanga 11, Tavares 8, Yabusele11, Hezonja 9, Poirier 13, Sergio Llull 10, Cornelie 4, Abalde 4, Sergio Rodriguez 2
ANADOLU EFES: Vasilije Micic 15, Clyburn 25, Beaubois 2, Pleiss 4, M’Baye, Elijah Bryant 9, Zizic 17, Isaiah Taylor 13, Dunston, Achille Polonara
1’İNCİ PERİYOT: 26-19
DEVRE: 54-43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-63
THY Euroleague’in 7’nci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid’e 94-85 mağlup oldu. İspanyol ekibi bu sonuçla 4’üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes parkeden 5’inci kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Anadolu Efes’ten Clyburn oldu.
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