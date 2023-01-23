Rayların üzerinden geçerken yolcu treni çarptı: 1 ölü

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da demiryolunun karşısına geçmek istediği öne sürülen Ahmet Arzu (24), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Arzu, iddiaya göre duvar ve demir parmaklıklarla kapatılan demiryolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mersin istikametinden gelen yolcu treni, Arzu’ya çarptı. Tren makinistinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, trenin altında kalıp, sürüklenen Arzu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin ve savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından tren, istikametine devam ederken, Arzu’nun cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)

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