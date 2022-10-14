Rayların üzerinde duran vince yük treni çarptı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, yasak bölgeden geçmek isterken rayların üzerinde arızalanıp duran vince, yük treni çarptı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı İçme köyü yakınında bulunan demir yolunda meydana geldi. M.K., 23 DB 625 plakalı mobil vinç ile geçişe yasak bölgede rayların üzerinden geçmeye çalıştı. Vinç, arıza yaparak rayların üzerinde kaldı. Bu sırada Elazığ yönünden gelen yük treninin fark eden sürücü M.K. ve yanındaki kişi aracı terk etti. Trenin çarptığı vinç yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç, ekiplerin çalışması sonucu raylardan kaldırılırken, demir yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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