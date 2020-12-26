Raylar üzerinden karşıya geçerken tren çarpması sonucu öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Muhammed Karataş (34), trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sinyalizasyon bulunan hemzemin geçidin yaklaşık 300 metre uzaklığında raylarından üzerinden karşıya geçmeye çalışan Muhammed Karataş’a, Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın ardından lokomotifi durduran makinist, araçtan inip baktığında yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karataş’ın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan makinistle ilgili soruşturma sürüyor.

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