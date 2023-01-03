Rasim Özkanca son yolculuğuna uğurlandı 

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Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)-YEME-içme sektörünün önemli isimlerinden ve Borsa lokantalarının sahibi Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti. Özkanca bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Türk mutfağına hayatı boyunca önemli katkılarda bulunan ve geleneksel yemeklere yeni boyutlar kazandıran Borsa lokantalarının sahibi Rasim Özkanca kanser hastalığı nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Özkanca için ikindi vakti Levent Afet Yolal Camii’nde tören düzenlendi. Törende ailesi taziyeleri kabul etti. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncu Kadir İnanır, şef Cüneyt Asan ve birçok isim katıldı.

Özkanca için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Özkanca, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

“ÇOCUKLUĞUMUZ BERABER GEÇTİ”

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş “Çocukluğumuz beraber geçti. Rahmetli olmadan önce yoğun bakımda gördüm. İyi bir futbolcuydu. Sıfırdan zirveye gelen başarılıydı bir iş insanıydı. Türk mutfağının profesörü. Çok iyi bir dost mütevazı bir insandı. Futbol üzerine çok konuşurduk. Eleştiresini yapardı” dedi.

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“TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ KONUSUNDAKİ EN ÖNEMLİ ÜSTATLARINNDAN BİR TANESEYDİ”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül “Benim çok önemli bir dostumdu. Dostlarına ve dostluklarına çok büyük önem verirdi. Türkiye’nin gastronomi konusundaki en önemli üstatlarından bir tanesiydi. Sayısız devlet başkanlarını ağırlamıştır. Bırakmış olduğu gastronom kültürü hep yaşayacaktır. Çok erken bir kayıp. Bu cenazenin bu kadar kalabalık olması Rasim Beyin ne karar sevildiğini gösteriyor” diye konuştu.

“ÇOK DEĞERLİ BİRİNİ KAYBETTİK”

Şef Cüneyt Asan “Çok değerli birini kaybettik. Türk mutfağında yerini tartışmaya gerek yok. Ülkemizdeki gelişiminin tamamını ona borçluyuz. Ama dünyada bir yerlerdeysek onun içinde çok büyük emekleri olmuştur. Mekânın cennet olmasını diliyoruz. Hiçbir zamanda unutmayacaktır” dedi.