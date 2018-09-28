RANTA DEĞİL HALKA BAKMALI!

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Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren partiler belediye başkan adaylarının tespiti konusunda ciddi çaba harcarken belediye meclis üyelerinin kimler olacağıyla ilgili nedense pek kafa yormuyorlar.

Oysa belediye meclis üyeliği de çok önemli.

Kentlerin imar planlarında gelişigüzel değişiklikler yapılarak betonlaşma had safhaya ulaşmışsa, kaçak yapılaşmaya göz yumulmuşsa, en fazla üç katlı binaların olabileceği yerlerde gökdelenler yükselmişse, yeşil alanlar acımasızca tahrip edilmişse, altyapıya gerekli önem verilmemişse bunun arkasında belediye meclis üyeleri vardır.

Kent yönetiminde kararları belediye meclisleri alır, belediye başkanları uygular çünkü.

Ne yazık ki son zamanlarda belediye meclislerinde son derece dürüst üyelerin yanı sıra, pek de iyi niyetli olmayan müteahhit ve işadamı kökenli üyeler de boy gösteriyor ve istedikleri kararları aldırtabiliyor.

Bu çarpık yapı değişmelidir.

Ak Parti’den CHP’ye, İYİ Parti’den MHP’ye tüm partiler belediye meclislerine yaşadığı kentin sorumluluğunu yürekten hisseden, radarlarını ranta değil halka çevirmiş isimleri aday göstermelidir.

BU ANONSU DÜZELTİN!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2016 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Rusya Büyükkelçiliği’nin bulunduğu Karyağdı Sokak’ın adını Andrey Karlov Sokağı olarak değiştirdi.

Doğru bir karardı bu. Misafirimiz büyükelçiyi koruyamamıştık, hiç olmazsa adını yaşatmalıydık.

Kısa sürede Karyağdı Sokak levhaları kaldırıldı, yerine Andrey Karlov Sokağı tabelaları asıldı.

Ne var ki Aşağı Ayrancı’ya sefer yapan belediye otobüslerinde durak adlarını yolculara duyuran anonslarda hâlâ Karyağdı Sokak deniyor.

Belediyenin daha fazla gecikmeden bu anonsu da düzeltmesi gerekir.