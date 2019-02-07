HARİKA PROJELER: Taşdelen, yeni ve farklı yatırımların yanı sıra 8 Çankaya Evi, 4 Kreş, 5 Baharevi, 2 Yüzme Havuzu, 3 Pazaryeri, Bilim Merkezi, Çayyolu Hizmet Binası, 750 Kişilik Öğrenci Yurdu yapacaklarını, 50 yeni park açacaklarını, 5 bin Halk Kart dağıtılacağını, 3 bin Öğrenciye Burs Desteği, 75 bin kişiye Kültür Gezisinde yararlanma imkanı sunacaklarını ve Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu yeni baştan yapacaklarını aktardı.

Büyük bir iddiayla yola çıktığını, aile, eş, dost, akraba ortamlarında “Çankaya çalışıyor” sözünü söyletmek için çok çalışacaklarını daha göreve geldiği ilk gün söylediğini hatırlatan Taşdelen, “Çalışan, üreten, paylaşan bir Çankaya yaratacağız demiştim. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi

Hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti tüm yurttaşlarımıza ulaştıracağız ve seçmenin karşısına yaptıklarımızla çıkıyoruz diyen Alper Taşdelen “Kenti rant-beton istilasından kurtarmak adına mücadele vereceğiz, böylesi bir anlayışa ve uygulamalara karşı direndik, direneceğiz” dedi

Günümüz dünyasında belediyeciliğin “Gelecekten bugüne bakarak” şekillenmesi gerektiğini söyleyen ve yeni dönem vizyonu olarak bu algıyı benimsediğini ifade eden Taşdelen, “Dünya globalleşiyor. Meseleye dünya ölçeğinden bakmalıyız. Türkiye’de belediyecilik hizmeti 25 yıldır talan ve yağma üzerine kurulu bir süreç yaşadı. Görevde olduğumuz süreç boyunca kente saygılı, insana duyarlı bir çalışma anlayışı benimsedik bundan sonra da aynı inançla çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.

İlk 5 yılında olduğu gibi yeni dönemde de 3 temel ilke çerçevesinde hareket edeceğini belirten Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü: “Kenti rant-beton istilasından kurtarmak adına mücadele vereceğiz, böylesi bir anlayışa ve uygulamalara karşı direndik, direneceğiz. Sosyal ve kamucu belediyecilik anlayışımızı bu dönem de artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti tüm yurttaşlarımıza ulaştıracağız ve seçmenin karşısına yaptıklarımızla çıkıyoruz”.

“BELEDİYE BAŞKANI HİZMET İNSANIDIR”

“Belediye başkanı hizmet insanıdır” diyen Taşdelen, kentlerdeki sorunların çözümü için toplumsal ve siyasal uzlaşmaya gereksinim olduğunu ve başkanlığı boyunca var olan sorunları, tartışmaları derinleştirmekten kaçınarak, kapsayıcı bir siyasetle çözüm odaklı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Bu anlayışın uzun vadede olumlu sonuç aldığını aktaran Taşdelen, “Geçtiğimiz dönem etkin bir kent yönetimi modeli oluşturduk. Gerçekten kaliteli bir hizmet sunduk ve çağdaş bir kent hedefimize ulaşmak adına çok yol aldık” dedi.

Başkanlığı döneminde Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini vurgulayan Taşdelen, tek kuruş borç almadan, kredi çekmeden ve hiçbir arsayı satmadan 5 yıl boyunca; 4 kültür-sanat merkezi, 14 Çankaya Evi, 7 kreş, 6 Baharevi, 71 park, 6 pazaryeri, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Bülent Ecevit Buz Sporları Salonunu, 420 kişilik öğrenci yurdunun hizmete açıldığını, bunun yanı sıra 218 okul ve 99 caminin tadilatının gerçekleştiğini, 81 taksi durağı ve 70 muhtarlık binasının yapıldığını belirtti.

Sosyal belediyecilik alanında ise 500 öğrenciye burs verildiği, 600 haneye Halk Kart, 70 bin kişiye Sağlık Kart dağıtıldığı, 34 bin yurttaşın kültür gezilerine katıldığını, 120 bin kişinin açık hava sinemasında keyifli yaz akşamları yaşadığını, 750 bin kişiye kültür-sanat etkinliği sunduklarını, 500 bin adet Çankaya Çocuk Kitapları serisinin Türkiye’nin dört bir köşesine ulaştığını, 200 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini, 800 bin kişi ile iftar çadırlarında ağırlandığı bilgisini gazetecilerle paylaştı.

Yeni açılan 71 park ile birlikte Çankaya’ya 600 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını da vurgulayan Taşdelen, kentlerin ve kentlilerin en büyük sorunu olan her sene yenilenen kaldırım sorununa renkli desenli asfalt kaldırım ile köklü çözüm getirdiklerini kaydetti. Taşdelen, 5 yıl içerisinde Çankaya yollarına 1 milyon ton asfalt serildiğini belirtti. Çöp sistemini de değiştirerek 2 bin 140 adet çöp konteyneri yerleştirdiklerini sözlerine ekledi. Taşdelen, Çankaya’da 100 daireden fazla her siteye yer altı çöp sistemi şartı koyduklarını dile getirdi.

YENİ BİR AOÇ

Yeni dönem projelerinde prestije önem vereceklerini belirten Taşdelen, Bademlidere Kent Parkı Projesi’nin Türkiye’de örnek olacak özelliklerle inşa edileceğini ifade ederek detaylarını şu şekilde aktardı: “750 bin metrekare büyüklüğündeki alanı kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten, yağmur suyu kullanımını sağlayan, ekolojik binalar barındıran, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip yeşil alana dönüştüreceğiz”.

Taşdelen, Cebeci Stadının Millet Bahçesine dönüşmesi konusunda da bakanlığa her türlü desteği vereceğini kaydetti.

GENÇLERE 24 SAAT YAŞAYAN MERKEZ

Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına 22 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak Ümit Gençlik Merkezi’nin de 24 saat yaşayan bir yer olacağını vurgulayan Taşdelen, merkezde 24 saat açık bin kişilik kütüphane, 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyelerinin yer alacağı bilgisini paylaştı.

KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

Alper Taşdelen, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Çankaya’da Kurtuluş Savaşı mücadelesinin, Atatürk’ün dehasının ve liderliğinin 3 boyutlu görüntü, ses ve müzik efektleriyle çok yönlü ve etkili olarak anlatılacağı bir “Kurtuluş Savaşı Müzesi” kurulacağını vurguladı.

FARKLI YATIRIMLAR

Dezavantajlı grupların her zaman yanında olan Çankaya Belediyesinin yeni dönemde de daha özel işlere imza atacağını dile getiren Taşdelen, engelli bireyler için psiko-sosyal destek, sanat, spor, bağımsız yaşam becerileri geliştirme atölyeleri, sesli kütüphane, akıl oyunları atölyesi, Ç’engel Atölye’nin yer alacağı bir yaşam merkezi oluşturacaklarını söyledi.

“Adak ve Aşevi Tesisi” ile günde 5 bin kişiye öğle ve akşam yemeği dağıtım imkanı verileceğini vurgulayan Taşdelen, merkezde yurttaşların adaklarını hijyenik ve sağlıklı ortamda kesip bağışlayabilecekleri bir alanın da olacağını belirtti.

Taşdelen, yeni ve farklı yatırımların yanı sıra 8 Çankaya Evi, 4 kreş, 5 baharevi, 2 yüzme havuzu, 3 pazaryeri, bilim merkezi, Çayyolu Hizmet Binası, 750 Kişilik Öğrenci Yurdu yapacaklarını, 50 yeni park açacaklarını, 5 bin Halk Kart dağıtımı, 3 bin öğrenciye burs desteği, 75 bin kişiye kültür gezisinde yararlanma imkanı sunacaklarını ve Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu yeni baştan yapacaklarını aktardı.

Taşdelen, yapımı halen devam eden Başkentin en büyük ve kapsamlı kültür merkezi olarak inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi için ise Devlet Opera ve Balesi ile bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Çok sayıda basın temsilcisinin katıldığı toplantıda CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları da yer aldı.