Rant, Rant Kollama ve Türk Ekonomisi

David Ricardo ekonomi biliminde rant kavramını tanımlayan ilk ekonomisttir. Ricardo’ya

göre rant doğanın cömertliğinden değil aksine cimriliğinden kaynaklanmaktadır.





Ricardo rantın toprağın kıt olması ve bunun onucunda fiyatının artması neticesinde elde edilen bir gelir olduğunu ifade etmektedir.

Ekonomi biliminde rant denilince ilk olarak aklımıza toprak ve toprak rantı gelir. Toprağın

kıt kaynak olması sebebiyle toprak sahibinin elde edeceği bir gelir olmaktadır ve bu gelire

rant adı verilir. Toprağın kıt bir kaynak olmasından doğan bu ranta kıtlık rantı

denilmektedir.

Rant temelde kazanılmamış bir gelirdir, çünkü toprak doğal olarak vardır insan tarafından yaratılmamıştır insan sadece iddia ettiği mülkiyet hakkına dayalı olarak, herhangi bir gayret göstermeden ve bir maliyet ya da risk yüklenmeden sadece ve sadece bu toprağa sahip lduğu için bir gelir yani rant elde edebilmektedir. İşte bu manada rant kazanılmamış gelir olarak tanımlanmaktadır. Oysa kar ve ücret farklı olarak kazanılmış gelirlerdir çünkü kar ada ücret elde edebilmek için çalışmak, gayret sarf etmek ve riske girmek gerekir. Rant elde etmek çoğu toplumda meşru kabul edilse de neticede toplum geneline bir fayda sağlamaz toplumsal refaha ciddi bir katkıda bulunmaz en azından rahatsız edicidir. Rant kollama ise doğal olmayan sunni rantlar elde edebilmek için girişilen faaliyetlerdir. Rant elde etmek en azından mülkiyet hakkının olduğu toplumlarda meşrudur, rant kollama ise tamamen gayrı meşru bir fiildir.

Rant kollama kavramı ekonomi literatüründe ilk defa Anne Krueger tarafından 1974 yılında yazılmış bulunan “Rant kollayan bir toplumun politik iktisadı” adlı makalesinde gündeme getirilmiştir. Bu makalesinde Anne Krueger baskı ve çıkar gruplarının ithalat izni alabilmek için gerekli olan resmi lisans belgelerini temin edebilmek amacıyla giriştikleri faaliyetleri rant kollama olarak adlandırmıştır Sonuç olarak rant kollama azınlıktaki çıkar ve baskı gruplarının devlet tarafından suni olarak yaratılmış ekonomik bir rantı elde etmek için giriştikleri faaliyetleri ve bu amaçla yapmış oldukları harcamaları tanımlamaktadır.

Gerçek rant doğada miktarı sabit ve kıt olan toprağın ve diğer doğal kaynakların geliri iken suni rant bizzat devlet otoritesi tarafından bazı ekonomik faaliyetler üzerine sınırlamalar konması ve ekonomik faaliyetlerin bizzat devlet tarafından düzenlenmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Rant kollama ise çıkar ve baskı gruplarının devlet ya da kamu otoritesi tarafından yaratılan bir suni rantı elde edebilmek için girişmiş oldukları faaliyetlerin tanımıdır. Türk ekonomisi ne yazık ki uzunca bir zamandır ciddi bir suni rant yaratma ve bu suni rant etrafında dönen rant kollama faaliyetleri üzerinden dönmektedir.

İmar’dan gümrüğe hemen her alanda iktidarlar devlet otoritesini kullanarak bir suni rant

yaratmakta ve başta kendisine yakın yandaş çevreler olmak üzere bu rantı dağıtmakta ve

bu sayede siyasi iktidarını pekiştirmektedir.

Özellikle kentsel rantlar rant kollama faaliyetleri içerisinde en aşina olduklarımızdır. Herkesin bildiği gibi bazı çevrelerce önceden belirlenen araziler iktidara yakın gruplarca satın alınır, sonra buradan imar geçirilir, kamu kaynakları harcanarak yol, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve toplu ulaşım sağlanır ve bu arsalar birden muazzam miktarda değerlenir. İktidara yakın çevreler de üç kuruşa aldıkları arsaları otuz kuruşa satarak büyük bir kazançlar elde ederler. Aslında bu eylem bir ( insider Trading) İçerden öğrenenlerin ticareti’dir ve gayrı meşrudur! Çünkü yatırımcı arsayı satın alırken oradan ne zaman ne şekilde imar geçireceği önceden bilmektedir, lakin arsayı satan da böyle bir bilgi yoktur. Aslında ahlak ve yasa dışı olan bu tip faaliyetler günümüz Türkiye’sinde vakayı adiyedendir!

Türkiye’de bu biçimde ki rant kollama faaliyetinde bulunanlar bırakın yargılanmayı ya da ayıplanmayı halk içinde muteber kabul edilerek “işini bilen akıllı insan” olarak nitelendirilmektedir. Sözün özü Türkiye’de uzun bir süredir uygulanan ve AKP iktidarında zirve yapan siyaset bir rant kollama ekonomisidir… Elbette bu iktisadi sistem ahlaki, meşru ve sürdürülebilir değildir, çünkü bu gerçek bir üretim değildir! Sadece aynı toplum içerisinde bir servet ve gelir transferidir, sanal bir zenginlik yaratmakta lakin sağlıklı, güçlü ve üretken bir ekonomik sistem kurma hedefine zarar vermektedir