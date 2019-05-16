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16 Mayıs 2019
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Çin'in Şanghay kentinde 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan 2019 Elmas Lig sezonunun ikinci müsabakasında Türkiye'den üç isim sahne alacak.
Spor Gündemi ve Haberleri

Ramil Guliyev , Elmas Lig’de piste çıkacak

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Çin’in Şanghay kentinde 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan 2019 Elmas Lig sezonunun ikinci müsabakasında Türkiye’den üç isim sahne alacak.

Japonya’daki Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası’ndan Çin’e geçen iki milli sprinter Ramil Guliyev ve Jak Ali Harvey ile birlikte 3000 metre engellide Özlem Kaya da müsabakalarda boy gösterecek.

Erkekler 200 metre yarışında bu disiplinin son dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, birincilik için piste çıkacak. Doha’da sezonun ilk yarışını 19.99’luk dereceyle kazanan Ramil, Şanghay’da Elmas Yarışı’na dahil olmayan 200 metre mücadelesinde yine favori gösteriliyor. İki Kanadalı Andre de Grasse ve Aaron Brown ile birlikte eski Elmas Lig şampiyonu Alonso Edward, Ramil’in güçlü rakipleri arasında. 

200 metrede yarışacak bir diğer milli atlet de Jak Ali Harvey. Daha çok 100 metreye odaklanan ve Berlin’de Avrupa üçüncülüğü elde eden Harvey, 200 metrede 20.38’lik PB derecesini geliştirmeye çalışacak. Kadınlarda 3000 metre engelli mücadelesinde ise eski Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya, kariyerinde ilk kez Elmas Lig yarışı koşacak. Özlem, gecenin sondan bir önceki yarışı olan bu müsabakada kendi adına pist sezonun açılışını yapacak. Kaya’nın rakipleri arasında bu dalın dünya rekorunu 8:44.32 ile elinde tutan Kenyalı Beatrice Chepkoech, Dünya U20 şampiyonu Celliphine Chepsol, Arnavut Luiza Gega gibi atletler var.

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