Ramazan ayında uyku ve beslenme düzeni değişirken uzmanlar susuzluğa karşı uyarıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir cilt sağlığı için beslenme önerilerinde bulunarak “İftardan sahura kadar ortalama 2 litre su tüketilmeli. Suya alternatif olarak maden suyu tercih edilebilir.

Cilt sağlığı için turunçgiller, brokoli, yeşil biber, balık, karaciğer, yumurta ve baklagiller belli oranlarda tüketilmeli. Susuz kalan kişilerde, deride kuruluk, gerginlik ve kaşıntı hissi, pütürlü bir görünüm, pullanma, ince çizgiler ve çatlaklar ortaya çıkabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, Ramazan ayında yanlış beslenme sonucu cilt sağlığının bozulabileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Demir, Ramazan ayında oruç ile birlikte beslenme alışkanlıklarımızda, su tüketimimizde ve uyku düzenimizde ciddi değişiklikler olduğuna dikkat çekti. Cilt sağlığı için dengeli beslenmenin yanı sıra günlük yeterli miktarda su tüketimi ile düzenli bir uykunun da gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Demir “Deri sağlığı için A, C ve E vitamini gibi antioksidanlardan zengin, günlük demir, çinko, bakır ve selenyum gibi mineral ihtiyacını karşılayan gıdalar tercih edilmeli. Aynı zamanda yeterli miktarda protein ve yağ asidi içeren başta mevsim sebze ve meyveleri olmak üzere balık, kırmızı et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar, kuru baklagiller, badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler dengeli bir şekilde tüketilmeli” dedi.

“İNCE ÇİZGİLERİN NEDENİ CİLT KURULUĞU OLABİLİR”

Doç. Dr. Demir, iftardan sahura kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük ortalama 2 litre su tüketilmesi gerektiğini de belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Erişkin bireyler için önerilen 7-8 saatlik düzenli uyku periyodunun da tamamlanmasına özen gösterilmeli. Bu dönemde cildimiz susuz kaldığı için her zamankinden daha çok nemlendirilmelidir. Cilt tipimize uygun nemlendiriciler, gün içerisinde belli aralıklarla tekrarlanmalı ve gece yatmadan önce de son bir kez daha sürülmelidir. Göz çevresi ve dudaklar da unutulmamalıdır. Derinin normal görünümünü sürdürmesi için su içeriğinin yüzde 10’un üzerinde olmadır. Yüzde 10’un altında olduğu durumlarda kuru deriden bahsedilir. Susuz kalan kişilerde, deride kuruluk, gerginlik ve kaşıntı hissi, pütürlü bir görünüm, pullanma, ince çizgiler ve çatlaklar ortaya çıkabilir.”