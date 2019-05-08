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8 Mayıs 2019
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Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı ramazan ayında susamayı ve şişkinliği azaltan bir karışım tarifi verdi.
Sağlık Haberleri

Ramazanda susamaya ve şişkinliğe karşı özel tarif

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Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı ramazan ayında susamayı ve şişkinliği azaltan bir karışım tarifi verdi.

Ramazan ayının ilk haftası vücutta ‘algılama dönemi’ olarak adlandırılıyor. Özellikle ilk iki ya da üç gün hipoglisemi, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, dalgınlık, uykuya eğilim, hazımsızlık, şişlik, ekşime yaşanıyor, kan basıncı düşüyor ve vücut toksin üretmeye başlıyor.

Bu sebeple ilk haftaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı, iftar ile sahur arası yeterli ve alkali su tüketildiğinde, sahurun zamanında iftarın da ziyafet haline getirmeden yapıldığında sorunların azalacağını ifade ediyor. 

İlk haftada şişkinlik ve geğirmelerin olabileceğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Kesinlikle iftar sofrasında gazlı içecek olmasın. Çünkü karbondioksit kabarcıkları sindirim sisteminde hava boşluğuna neden olur. Sıcak günlerde aşırı soğuk içecekler de vücutta karbon birikimine neden olur. Yemeklere özellikle iftar sofrasında içilen çorbalara koyacağınız zencefil, rezene, zerdeçal, kişniş, karabiber ve anason gibi baharatlar şişkinliği azaltır” diye açıklamada bulundu.

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Saçaklı oruç tutan kişiler için de susamaya ve şişkinliğe karşı özel bir tarif verdi.

İŞTE SUSAMAYI AZALTAN TARİF

“2 litre suyun içine, 1 adet çubuk tarçın, 6 adet karanfil, 1 adet dilimlenmiş limon, 2-3 sap maydanoz, 1 adet zerdeçal kökü koyun. 8-10 saat bekletin, iftar ile yatana kadar olan sürede 1,5 litresini, kalanını da sahurda tüketin” diye tavsiyede bulunan Sağlıklı Yaşam Uzmanı Saçaklı ayrıca, “Sahurda çok su tüketiminin boşaltımı hızlandırdığını ifade eden Saçaklı, “ Bu da sahur sonrası şişkinliğe ve susamaya neden olur. Kilo başına en az 30 mililitre su tüketilmesi yeterlidir. İftar ve sahur arasında yeterli besin, sıvı ve tuz alınmalıdır” dedi.

Uzun süre açlıktan çıkmış mideye bir anda yüklenildiğinde yaşanacaklardan bahseden Saçaklı şöyle konuştu: 

“Mide-bağırsak sistemi ve kalp yorulur. Tansiyon birden yükselir, nabız artar, kalbin oksijen ihtiyacı artarak sıkıntıya girmesine yol açar. Bunun çözümü için iftar öncesi 1 ya da 2 bardak su içtikten sonra, 3 adet hurma, 4 adet zeytin 1 kâse çorba içince sofradan kalkın. Yemeğe 12 ya da 18 dakika ara verin. Nedeni ise mideden beyne bu sürede doyma sinyalleri gidiyor. Her lokmayı iyice çiğnedikten sonra yutun.”

ŞİŞKİNLİK AZALTAN ÖZEL BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Haluk Saçaklı, şişkinlik için de bir tarif paylaştı. “Ebegümeci, ısırgan otu, şahtere otu birer çorba kaşığı olmak kaydıyla 1 litrelik suya koyun 3 – 5 dakika kaynatın süzün ve 1 bardak için” ifadelerini kullanan Saçaklı, “İftar sonrası vişne, armut, elma, kavun, karpuz, kivi, şeftali, ananas, erik gibi toksin atıcı meyveleri tercih edin” diye öneride bulundu.

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