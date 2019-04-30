Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin Ankara’da 300 gram olarak 2,5, İstanbul’da 350 gram olarak 3 liradan satılacağını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek, ramazan pidesinin satış fiyatlarını açıkladı. Balcı, 2018 yılında ramazan pidesinin kilogramının 7 lira 30 kuruş olduğunu, bu sene kilogram fiyatının azami 8,5 lirayı geçmemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Balcı, “Geçen seneyi baz alacak olursak 7 lira 30 kuruş ile 8,5 lira arasında değişen fiyatlara baktığımızda yüzde 12 ile 16 arasında makul bir fiyat artışı söz konusu” dedi. Pidenin diğer ürünler gibi olmadığını kaydeden Balcı, fiyat ayarlaması yapılırken, 1 yıllık zaman zarfında artan maliyetlerin fiyatlara yansıtıldığını söyledi.

İLLERE GÖRE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Kilogram fiyatındaki bu artışın illerde satılacak ramazan pidelerine nasıl yansıyacağına ilişkin örnekler de veren Balcı, şöyle konuştu:

“Ankara’da 2018 yılında 275 gram ramazan pidesi 2 liradan satılırken, bu sene gramı artırılarak 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Yani Ankara’da geçen seneye göre yüzde 14 fiyat artışı söz konusu. Pide 25 gram, fiyatı da 50 kuruş artmış oluyor. Yine İstanbul’da 275 gram pide geçen sene 2 liradan satılırken, bu sene 350 gram pide 3 liradan satılacak. İstanbul’da yüzde 16 fiyat artışı söz konusu. İzmir ve Bursa’da geçen sene 250 gram pide 2 liradan satılırken, bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Kocaeli’nde 350 gram pide geçen sene 2,5 liradan satılırken, bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Orada da yüzde 16’lık fiyat artışı söz konusu. Sakarya’da geçen sene 420 gramı 3 liradan satılan pide bu sene 370 gramı 3 liradan satılacak. Sakarya’da yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Örnek verdiğimiz illerde yüzde 12 ile yüzde 16 arasında bir fiyat değişikliği söz konusu olmuş oluyor.”

Balcı, yumurtalı ve bol susamlı ramazan pidesi fiyatının diğer pidelerden farklı olacağını; ancak yurt genelinde kilogramının 10 liranın üzerinde satılamayacağını vurguladı.

‘BELEDİYELER KAR AMACI GÜTMÜYOR’

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Halil İbrahim Balcı, Ankara’da büyükşehir belediyesince üretilen ‘Halk Ekmek’ ramazan pidesinin fiyatının 1 lira olmasını değerlendirdi. Belediyelerin kar amacı gütmeden satış yapabileceğini belirten Balcı, “Ama takdir edersiniz ki bu esnafımız için mümkün olmamaktadır. Bu rakamı belirlerken her zaman olduğu gibi en makul seviyede olması için fırıncı esnafımız ve yöneticilerimiz gereken özeni göstermişlerdir. Bizim ham maddemiz olan un ve diğer girdilerimizdeki artışlar neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızla Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın yapmış olduğu çalışmalar olmasa bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu” dedi.

Ekmek fiyatlarının 3 yılda yüzde 25 arttığını, bu artışın enflasyon baz alındığında çok makul olduğunu dile getiren Balcı, “2016 yılının ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken bugün 2019’un Nisan ayında ekmek kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Aradaki fiyat artışına baktığınızda yüzde 25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bu çalışmalar olmamış olsaydı bunu yüzde 25 ile sınırlı tutmak mümkün olmazdı” diye konuştu.

‘ÜLKE GENELİNDE EKMEĞE ZAM YOK’

Ankara’da ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığı hatırlatılarak, İstanbul ve diğer illerde de ekmek fiyatlarında artış olup, olmayacağı sorulan Balcı, “Gündemimizde şu anda ülke genelinde, İstanbul da dahil olmak üzere, ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ekmeğin kilogram fiyatının 6 lira 25 kuruşun üzerinde olması söz konusu değildir. Yeni bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Ankara’da geçen haftaki ekmek fiyatının değişmesi diğer vilayetlerimizde, birçok vilayette yaklaşık 4- 5 aydır uygulanan ekmek fiyatının Ankara yeni uygulanmaya başlamasıdır. Dolayısıyla Ankara’daki fiyat değişikliği yeni bir fiyat değişikliği değil” dedi.

‘RAMAZAN FIRSATÇILIĞI, DEMEK DOĞRU DEĞİL’

Halil İbrahim Balcı, toplantının sonunda Ankara’da ramazan ayında 2,5 liradan satılacak ve gramajı 300 grama yükseltilen ramazan pidelerini kameralara gösterdi. Her yıl ramazan pidesi fiyatlarında yapılan düzenlemenin ‘ramazan fırsatçılığı’ olarak sunulmasını kabul etmediğini belirten Balcı, “Ramazan pidesi sürekli sattığımız bir ürün değil, dolayısıyla bir sene önceki fiyatla ramazan ayı geldiğinde bir sene sonra aynı fiyata satmamız mümkün değil. Makul olan fiyat değişikliğini de kesinlikle bir fırsatçılık olarak değerlendirmemek gerekir. Takdir edersiniz ki 2018’in 6’ncı ayında satmış olduğumuz ramazan pidesini bir sene sonra 2019 yılında aynı fiyata satmak mümkün olmayacağı için bir fiyat değişikliği zorunlu olarak yapılıyor” diye konuştu.