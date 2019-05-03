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3 Mayıs 2019
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Ramazan bereketi zamlar mı?

Nilay Uğuroğlu Nilay Uğuroğlu

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, “ülkemizin sorunlar çok hızlı çözülecek, çok başlılık kalkacak, halkın refahı yükselecek” sloganları altında 16 Nisan’da milletin oyları ile kabul edildi.

24 Haziran seçimleri ile de resmen uygulanmaya başlandı ama ne yazık ki ekonomik kriz fena vurdu.

Dolar, enflasyon, kişi başına düşen milli gelir, ithalat, ihracat, mikroekonomi, makroekonomi filan pek bilmem, yorum yapmak istemem çünkü ben ekonomist değilim.

Ben gazeteciyim ve mutfak ekonomisini yöneten bir kadınım.

Eşim ve kızımız ile 3 kişilik bir aileyiz.

Çarşı, pazara eşimle birlikte çıkıyoruz ama mutfak ekonomisinin yöneticisi olarak gözüm hep etiketlerde, ürünlerin fiyatlarında.

Tavuk ürünlerine son zamanlarda 3 kez zaman gelmesi bir yana, et, süt ve süt ürünlerine, şekere, bakliyata, sıvı yağ ürünlerine ve yumurtaya kadar her ürüne zam yağmaya başladı ramazan öncesi.

Ramazan pidesi bile bu sene zamlı gelecek sofralara.

Ramazan bereketi gelir diye beklerken ramazan ile birlikte zam yağmuruna yakalandık.

Hatta bu zam yağmuru değil, dolu tanesi gibi zarar verir büyüklükte…

Geçmiş yıllarda alırdık patates, soğan, domates biber yapardık bir menemen olurdu en ucuz yemek.

Nerdeee…?

En ucuz sağlıklı beslenme imkanı da kesinlikle yok oldu.

Eşimle birlikte çalışıyoruz kızımızı devlet okulunda okutuyoruz.

Filemiz artık dolmuyor.

1 Ocak’ta gelen asgari ücret artışı eridi gitti.

Ben siyasi yazı yazmayı da hiç sevmem ama bu yazımda mecburen siyasilere bir çift sözüm olacak.

Lütfen halimizi görün anlayın.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulu üyeleri bu hayat pahalılığına acilen çözüm üretin.

Tüm gıda ürünleri çok pahalandı ve maalesef pahalanmaya da devam ediyor.

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Nilay Uğuroğlu
Nilay Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr

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