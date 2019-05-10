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10 Mayıs 2019
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Next Level Alışveriş Merkezi Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerine birbirinden farklı etkinliklerle ev sahipliği yapacak!
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Ramazan Ayı Next Level’de Güzel

Emre Yılmaz Emre Yılmaz

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Next Level Alışveriş Merkezi Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerine birbirinden farklı etkinliklerle ev sahipliği yapacak!

Ankara’nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Next Level Alışveriş Merkezi düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkıda buluyor. Next Level Alışveriş Merkezi’nde bu Ramazan ayı boyunca, çarşamba cuma ve cumartesi günleri hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle zaman geçirebilecekleri, geçmiş Ramazanların anılacağı birbirinden farklı, eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Next Level’den basın çalışanlarına özel davet

Birbirinden farklı etkinliklerle Ramazan’ın coşkusunu zirve noktaya çıkaran Next Level AVM basın çalışanları ile iftarda bir araya geldi. İftara birçok gazete ve televizyon kanalından katılım sağlandı. Basın çalışanları fasıl grubunun müzik dinletileri ile eski Ramazan dönemlerine yolculuğa çıktı.  

Eski Ramazanlar Hissedilecek

Ramazan coşkusunu her yönüyle ziyaretçilerine yaşatmak isteyen Next Level AVM geleneksel etkinliklerle Ramazan coşkusunu Ankara’ya yaşatıyor. Etkinliklerde bayan fasıl grubu ile canlı müzik dinletilerinin yanı sıra Hacivat ile Karagöz, Kavuklu ile Pişekâr, Sema Gösterisi ve çocuk animasyonları sahne alacak. Next Level Teras’ta Allı Ballı Macun, Ramazan Şerbeti gibi ikramlarla gelen konuklar kendilerini geçmiş ramazan günlerinde hissedecek.

İftara Özel Seçenekler Teras’ta!

Next Level Alışveriş Merkezi içerisinde bulundurduğu farklı damak tatlarına hitap eden kafe ve restoranlarıyla şehrin buluşma noktası haline gelen Teras katta ziyaretçilerini bekliyor. Harvey Nichols Lounge, Timboo Cafe, Keifi, IL Momento ve Big Chefs gibi ünlü restoranların yanı sıra Godiva ve Mischa ile iftar ve iftar sonrası özel seçeneklerle Next Level ziyaretçilerini ağırlayacak. Usta şeflerin özenle hazırladığı enfes tatlardan oluşan iftar menüleri ve bahar dönemine özgü içecek alternatifleri ile Ramazan Teras katta lezzet şölenine dönüşüyor. Next Level Teras, doğadan esinlenen yeşil konsepti ve havuzlarıyla nezih ve ferah bir ortamda iftar öncesi ve sonrası keyifli zamanlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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Emre Yılmaz
Emre Yılmazhttps://sonsoz.com.tr
2013-2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Mayıs 2018 tarihinden itibaren Sonsöz Gazetesi'nde video editörü olarak aktif olarak devam etmektedir.

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