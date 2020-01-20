Pazar günü son yolculuğuna uğurladığımız Rahşan Hanım, siyasi mücadelesi ve Bülent Ecevit’le yaşadığı büyük aşk kadar hayvanlara olan derin sevgisiyle de anılmaya ve saygı duyulmaya değer bir iz bıraktı geride.

Gazeteci arkadaşımız Mehmet Çetingüleç’in titiz çalışması “Rahşan” kitabından yararlanarak bu sevgiyi anlatmaya çalışalım.

-Rahşan Hanım, güzel kedilerden çok bakıma muhtaç, hasta olanları eve alır, diğerlerini bahçede bırakırdı.

-Kedilere ad verirken, onların nitelikleri ve rahatsızlıklarını göz önünde bulundururdu. Örneğin Bahçelievler’deki evlerinde ilk kedileri siyahtı. Onun adı “Kara Kız” oldu. Ayağı sakat bir kediye “Topal” denildi. Sokakta ciğerlerini üşütmüş olarak bulunan bir kediye “Bronşit” adı uygun bulundu. Bıyığının yarısı beyaz, yarısı siyah bir kedi ise “Yarım Bıyık” diye çağrıldı.

-Mahalle sakinleri, kedileri doğum yaptığında, yavruları kutuya koyup gizlice Ecevitlerin bahçesine bırakırlardı. Onlara iyi bakılacağını bilirlerdi çünkü.

-Bir süre sonra kedilerin yanı sıra köpekler de Ecevitlerin bahçesine bırakılır oldu. O kadar ki bir ara hayvan sayısı 20’yi aştı.

– Apollo 11’in uzaya fırlatıldığı gece kapının önünde bir köpek tam 11 yavru doğurdu. O köpeğe de “Apollo 11” adı verildi.

-Tüm hayvanları seven Rahşan Hanım’ın güvercinlere ilgisi bambaşkaydı. Ankara’da Oran Sitesi’ndeki evin balkonunda, pencerelerin pervazında yıllarca güvercin besledi. Öyle ki, bir süre sonra çevredeki tüm güvercinler Ecevitlerin apartmanına gelmeye başladı. Bu yüzden komşuları o binaya “Kuşlar Apartmanı” adını taktılar.

-Ecevitlere, hayvan sevgileri bilindiği için Anadolu gezilerinde çeşitli hayvanlar hediye ediliyordu. Örneğin, Güneydoğu’da bir köylü, “Alın bu benim tek horozum. Size kurban olsun” diyerek horozunu Rahşan Hanım’ın kucağına bırakmıştı. O horoz Ankara’ya getirildi. Ama köyden kalma erken ötme alışkanlığı apartmanda rahatsızlık yarattı. Horoz yaşamını bir partilinin evinde sürdürmek zorunda kaldı.

-Bir gezide de Ecevitlere boynuzlu şirin bir kara keçi hediye edildi. Ne yapacaklarını bilemediler. Eve getirip banyoya koydular. Ancak keçi, boynuzuyla vura vura kapıyı kırınca gecekonduda yaşayan bir vatandaşa verdiler.

-Rahşan Hanım, “Bir daha dünyaya gelseniz ne olmak isterdiniz” sorusunu şöyle yanıtlamıştı: “Bir daha dünyaya gelirsem veteriner hekim ya da doktor olmak isterim. Ben Allah’ın yarattığı her canlıyı severim. Üşüyen, sıcaktan yanan, canı acıyan, susayan, acıkan her yaratığa yardım etmek, onu rahatlatmak isterim. Bu benim için öyle büyük bir gereksinmedir ki, gündüzleri sıkıntıda olduklarını gördüklerime, duyduklarıma eğer yardım edememişsem, eğer onları rahatlatamamışsam, gece yattığımda gözümün önünden gitmez, uyuyamam.”