Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, ‘Araç bir anda kaydı, gitti’ dedi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs ile mücadelede toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi. İlhan, "Buna ne zaman ulaşılır; ben Ramazan Bayramı sonrasında iyi bir düzeye geleceğimiz kanısındayım" dedi.