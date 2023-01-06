Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ait 1 adet araç ihale ile satılacaktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ait 1 adet ekonomik ömrünü tamamlamış, aşağıda araç listesinde marka, model ve özellikleri belirtilen araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışa çıkartılacaktır.

İhale 17/01/2023 Salı günü saat 11:00’da yapılacaktır.

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İhale, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Üniversiteler Mah. 1597. Cad. no:13 Çankaya/Ankara adresindeki merkez hizmet binasında yapılacaktır.

İhale konusu olan araç Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 Çankaya/Ankara adresindeki merkez hizmet binasında görülebilir.

İhale Şartnamesi bedelsiz olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 Çankaya/Ankara adresindeki merkez hizmet binasından temin edilebilir.

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