Radyo Tiyatrosu yeniden hayat buldu

Bahçeşehir Koleji eğitim birimi unutulmaya yüz tutmuş Radyo Tiyatrosunu yeniden hayata geçirdiğini duyurdu. Bahçeşehir Koleji Radyo Tiyatrosunu okul öncesi öğrencilerinin yaş grubu ve ilgileri dikkate alınarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji eğitim biriminin yaptığı açıklamaya göre, “Bahçeşehir Kolejinin drama lideri ve 10 okul öncesi öğretmeni önce oyun metinlerini seçti ardından stüdyoya girerek oyunu seslendirdi. Bahçeşehir Kolejinin kişiye özgü dijital eğitim platformu Metodbox’ın içinde yer alan uygulamada öğrenciler arkası yarın formatında olan oyunları dinleyerek hem eğlenecek hem de ekrana bağlı kalmadan hayal güçlerini geliştirebilecek. Şimdilik “Güneşsiz Bir Dünya” isimli tek bir oyun mevcut ama önümüzdeki süreçte oyun sayısının da artırılması planlanıyor.”

“İNGİLİZCE VERSİYONU DA İLERLEYEN DÖNEMLERDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURULACAK”

Kolejden yapılan açıklamada, “Radyo tiyatrosu etkinliğinin amacı; geçmişle geleceği buluşturarak öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini artırmak, dikkat edilmesi gereken durum ve olaylara odaklanmalarını sağlamanın yanı sıra sözcük dağarcıklarını geliştirerek dil becerilerini kazanmalarını sağlamak. Bahçeşehir Koleji eğitim birimi, radyo tiyatrosunu sürdürmeye kararlı. Planlanan, projenin sadece okul öncesi için değil, üst kademelere uygun olarak da yapılması. Türkçe hazırlanan radyo tiyatrosunun İngilizce versiyonu da ilerleyen dönemlerde öğrencilerle buluşturulacak. Geleneği geleceğe aktaran radyo tiyatrosu sayesinde evlerde de farklı nesiller ortak bir paydada buluşacak” ifadelerine yer verildi.